Mrosek: Die Ruhe hilft uns bei der Planung

Die Problemstellen aus den vergangenen beiden Jahren waren nicht zu übersehen: In der Breite hat es beim SV 98 Schwetzingen gefehlt und abseits des Rasens war es zeitweise zu unruhig. Mit Matthias Mrosek als Cheftrainer und Willi Schöneck als Abteilungsleiter sowie zahlreichen talentierten und ebenso hoffnungsvollen Neuzugängen wurde an der Ketscher Landstraße entgegengewirkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Ruhe hilft uns bei der Planung“, gesteht auch Mrosek, der kurz vor der Corona-Zwangspause das Ruder übernahm. Zunächst trat er die Aufgabe nur als Interimslösung an, doch daraus wurde schnell mehr. „Ich bin meinem eigenen Grundsatz, dass ich keine Mannschaft in der Aktivität trainieren möchte, untreu geworden“, gibt er zu. „Die Vereinsführung hat mich gebeten weiterzumachen und ich habe zugestimmt. Dadurch war frühzeitig bekannt, wer an der Seitenlinie stehen wird und deswegen konnten wir auch den Spielern klare Ansagen machen, was sie hier erwartet.“

Kader des SV 98 Schwetzingen Trainer: Matthias Mrosek (51). Co-Trainer: Lorenz Held (25). Tor: Fabian Will (21/SV Waldhof), Burak Polat (28), Maurice Schweikert (19/eigene Jugend), Abwehr: Fabian Wild (27), Berkant Shahin (25/U-23 SV Waldhof), Arlind Berisha (21/TSV Mechtersheim), Yalmaz Syuleyman Ayhan (27/ASV Maxdorf), Alexander Dirks (33), Milan Golubovic (19/eigene Jugend) Niklas Wenz (20), Onur Yildirim (25). Mittelfeld: Ashot Barsegian (23/SpVgg Neckarsteinach), Burak Cavdaro (22), Cedric Massoth (23), Akay Meisel (20) Dominik Mrosek (21), Nicolai Neugebauer (29), Kevin Roderig (29) Shintaro Tomizawa (20/Japan), Kaspar Szymon Wedrychowski (18/eigene Jugend). Angriff: Jacques Zimmermann (23), Harun Solak (28), Gilles-Florian Djahini (21), Tobias Machourek (22/Edingen-Neckarhausen), Linus Held (23), Lorenz Held (25), Giuseppe Iacono (21), Cedrik Tomann (19/eigene Jugend). Abgänge: Dennis Hofmann und Kenan Hodzic (beide unbekannt) Dennis Lischke (Ziegelhausen/Petetrstal II) Immanuel Gregg (FT Kirchheim), Malek Örum (Aramäer Heilbronn). lof

Die Erwartungen sind nach den zwei Jahren gedämpft. Erst einmal wolle man nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und dann in Richtung einstelligem Tabellenplatz schielen, meint Mrosek: „Natürlich wollen wir irgendwann auch wieder den Angriff in Richtung Verbandsliga wagen, aber aktuell ist es dazu noch zu früh.“

Dennoch: Mit Blick auf das Geschehen auf dem Feld schlägt Mrosek forsche Töne an: „Bei der Taktik gibt es keine Fragezeichen. Der Gegner soll sich nach uns richten. Wir haben einen großen Kader und ich erwarte von jedem Spieler, dass er sich zeigt. Dabei wird es auch schmollende Gesichter geben, aber ich erwarte, dass alle den Ehrgeiz haben, spielen zu wollen.“ Und weil der Konkurrenzkampf erhöht wurde, gibt es an die Spieler gleich noch die nächste Ansage: „Keine Position ist vergeben. Die Qualität ist in vielen Bereichen auf einem ähnlichen Niveau und deswegen wird es ein spannender Kampf.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Noch fehlt ein gutes Stück

Um die Spitzenmannschaften vom ASC Neuenheim, der SG Heidelberg-Kirchheim oder Türkspor Mannheim anzugreifen, fehlt in dieser Saison wohl aber noch ein gutes Stück, glaubt Mrosek. Das ist darin begründet, dass viele Spieler noch nicht die Erfahrung vorweisen können. Neben den fünf A-Jugendlichen, die aufgerückt sind, kamen weitere Spieler im Alter zwischen 21 und 24 Jahren. Wo aber die größte Baustelle war, lässt sich leicht erkennen. „In der Defensive mussten wir nachlegen“, sagte Mrosek, der seine Mannschaft nicht frisch kennenlernen musste: „Ich war schon als Abteilungsleiter in jedem Training und bei jedem Spiel da. Ich habe keine Minute verpasst und weiß, wie die Jungs ticken.“

Zudem darf er sich auch auf die Expertise von Lorenz Held freuen. Der Rückkehrer wird künftig als spielender Co-Trainer agieren. Auch diesbezüglich wurde in Schwetzingen nachgebessert: Die Last der Verantwortung ist jetzt auf mehrere Schultern verteilt.