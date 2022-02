Musik mit der Wasserflasche

Neckargemünd. Stefanie Hövermann (18) aus der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd erzielte beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in der Kategorie Physik den ersten Platz, wie es in einer Pressemitteilung der SRH-Schulen heißt. Mit ihrem Projekt „Wasserflaschenmusik – Flaschen stimmen leicht gemacht!“ hat sie sich so für den Landeswettbewerb qualifiziert. Dort wird sie in der Kategorie der 15- bis 21-Jährigen mit dem Ziel der Teilnahmequalifizierung für den Bundeswettbewerb ihr Projekt inklusive ihrer Forschungsideen- und erkenntnisse vorstellen.

Im Fokus von Hövermanns Forschungsprojekt steht die physikalische Fragestellung: Welchen Einfluss haben Flaschengröße und Wasserfüllhöhe konkret auf den durch Pusten erzeugten Flaschenklang? Um dieser Fragestellung nachzugehen, untersuchte sie die Klänge, die beim Pusten in eine Flasche entstehen. Ziel ist es, Formeln zu entwickeln, mit denen die Wassermasse, die für eine beliebige Frequenz notwendig ist, berechnet werden kann.

Für die Experimentumsetzung hat die Internatsschülerin im ersten Schritt Flaschen nach Gehör durch Variieren der Wasserstandhöhe gestimmt. Anschließend prüfte sie, ob zwischen den Höhen der Luftsäulen beziehungsweise den Luftvolumina in den Flaschen und den erklingenden Frequenzen ein funktionaler Zusammenhang besteht. Im Ergebnis lässt sich die Höhe der Luftsäule und damit die einzufüllende Wassermasse für alle Frequenzen berechnen. Um die Klangfarben vergleichen zu können, bestimmt sie mithilfe eines Audioeditors das Frequenzspektrum der Klänge. Das Untersuchungsergebnis besagte: Je höher der Wasserstand in der Flasche ist, desto mehr Obertöne entstehen, was einen helleren Klang zur Folge hat.

„Immer wieder erfreue ich mich an Forschergeist, der im Rahmen solcher MINT-Wettbewerbe sichtbar wird. Als MINT-Schule stellen wir das Interesse an den MINT-Themenfeldern stets in den Fokus und unterstützen somit tatkräftig solche tollen Projekte und Wettbewerbe. Denn die nahe und ferne Zukunft wird uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellen – umso mehr freue ich mich, zu sehen, dass der Forschungsnachwuchs in den Startlöchern steht“, sagt Thomas Bohnert, Schulleiter der Stephen-Hawking-Schule, und führt weiter aus: „Des Weiteren beeindruckt es mich zu sehen, mit welchem Enthusiasmus und welcher Ernsthaftigkeit unsere Schüler sowie unsere Lehrkräfte bei ihren Forschungsaktivitäten die MINT-Themen selbst leben und zugleich für andere erlebbar machen. Ein großes Dankeschön an alle, denn Forschung ist ein Prozess, der Kraft, Energie und Zeit kostet, gleichzeitig jedoch mit Freude, Spaß und Erkenntnisgewinn honoriert wird.“

Für den „Jugend forscht“-Wettbewerb mit dem Motto „Zufällig genial?“ haben sich in Baden-Württemberg über 1000 Jungforscher verteilt auf 573 Projekte angemeldet. Er gehört zu Deutschlands größten MINT-Wettbewerben.

Interview zum Projekt

In einem Kurzinterview berichtet Schülerin Stefanie Hövermann von ihren Gedanken und Eindrücken:

Wie sind Sie zu „Jugend forscht“ gekommen?

Stefanie Hövermann: Ich habe vor ein paar Monaten aus Spaß damit angefangen, mich mit den Flaschen und den Tönen, die beim Hineinpusten entstehen, zu beschäftigen. Da war die Teilnahme an „Jugend forscht“ noch überhaupt nicht geplant. Als dann aber meine Berechnungen etwas umfangreicher wurden, haben meine Physiklehrerin und ich beschlossen, das Projekt bei „Jugend forscht“ einzureichen.

Warum fanden Sie ausgerechnet dieses Thema so spannend?

Hövermann: Ich mache sehr gerne Musik und finde es immer super, wenn man auch mit ganz einfachen Dingen zusammen musizieren kann. Außerdem finde ich Mathe und Physik sehr spannend, und habe damit quasi mehrere Dinge, die mich interessieren, in einem Projekt vereint.

Haben Sie die Ergebnisse überrascht?

Hövermann: Mich hat vor allem überrascht, wie viel Physik und Mathematik in einem so alltäglichen Phänomen wie dem Ton aus einer Flasche steckt. Dass man zum Beispiel so genau ausrechnen kann, wie viel Wasser man für einen bestimmten Ton einfüllen muss, hätte ich am Anfang nicht gedacht.

Können Sie sich das Forschen auch als Beruf vorstellen?

Hövermann: Ich hatte in den letzten Monaten sehr viel Spaß mit meinen Flaschen und könnte mir durchaus vorstellen, später im Forschungsbereich zu arbeiten. Wer weiß, vielleicht finde ich da ja sogar etwas, was mit Flaschen zu tun hat.

Was können Sie MINT-Fächer-interessierten Schülern raten?

Hövermann: Man kann in so vielen alltäglichen Dingen spannende Sachen entdecken und erforschen. Auch wenn man nicht immer direkt zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt, einfach nicht entmutigen lassen, dranbleiben und die Neugier nicht verlieren.

Was machen Sie, wenn Sie mal nicht forschen?

Hövermann: Wie erwähnt, mache ich gerne Musik, spiele viel Klavier und bin ansonsten dank der Tatsache, dass ich mit so vielen Leuten in meinem Alter gemeinsam im Internat bin, immer gut beschäftigt. zg/srh