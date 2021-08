Nahezu das ganze Team ist geblieben

Im Mai 2019 ist der FC Badenia Hirschacker nach zwei Jahrzehnten B-Klasse wieder in die Kreisklasse A aufgestiegen. Danach war es dem Club vom Eiskellerweg allerdings nicht vergönnt, mal eine komplette Saison durchzuspielen. Beide Male deutete sich jedoch zum jeweiligen Abbruchzeitpunkt an, dass es verschärft um den Klassenerhalt gehen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Man darf aber nicht vergessen, dass wir als Verein lange aus der A-Klasse raus waren, dann hat man es immer schwerer, sich zu etablieren. Dazu kam noch im ersten Jahr nach dem Aufstieg, dass uns einige Stammkräfte verlassen haben. Da waren wir ehrlicherweise froh, dass wir eine Mannschaft stellen konnten“, erklärte Timo Becker, der in den letzten beiden Jahren gemeinsam mit Marco Obeldobel schleichend in das Traineramt bei den „Hirschen“ eingeführt wurde.

Der Kader des FC Badenia Hirschacker Spielertrainer: Timo Becker (36). Tor: Lars Amann (27, SG Oftersheim), Francesco Rubino (25), Dariusz Eichhorn (21). Abwehr: Artur Klaus (30), Calo Napoli (32), Marcel Klimm (30), Benjamin Koch (34), Sinisa Burazor (27), Jonas Engelhardt (26, SC Olympia Neulußheim), Sascha Keller (34), Yankuba Jammeh (30, TSG Eintracht Plankstadt). Mittelfeld: Devontae Tyler (24, vereinslos), Enis Ekimci (29, DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen), Jan Eppel (23, ASV Feudenheim), Mirco Obeldobel (24), Pascal Roth (24), Innocenzo Mangione (29, TSG Rheinau), Steven Schuhmacher (34), Gian-Piero Polignano (28), Bruno Caroppo (27), Timo Becker (36), Marco Obeldobel (33), Mihaita Neaga (34), Ahmet Eceyurt (24, SC Pfingstberg/ Hochtätt). Angriff: Angelo Racalbuto (31), Berkan Yildirim (32), Sertac Elma (32). Abgang: Nikolaos Douvoris-Zourkas (SV 98 Schwetzingen II). wy

Dennoch soll der Abstiegskampf mit zwei bis drei Absteigern in der A-Klasse bestmöglich der Vergangenheit angehören. „Optimistisch stimmt uns zum einen, dass fast der ganze Kader geblieben ist und wir als Team zusammengewachsen sind. Mit den Neuzugängen haben wir außerdem nun auch eine ordentliche Kadergröße von 28 Spielern.“ Dadurch konnte der Konkurrenzkampf angeregt werden, die Neuzugänge haben sich laut Becker bereits hervorragend integriert.

Schuss vor den Bug

Für einen Schreckmoment sorgte in der Saisonvorbereitung das 2:12 im Testspiel beim B-Ligisten VfL Kurpfalz Neckarau II. Becker: „Man könnte es einfach als Totalausfall bezeichnen, aber das wäre auch zu einfach. Wir haben in diesem Spiel als Mannschaft alles vermissen lassen, was man braucht, um Spiele zu gewinnen. Am Ende war es auch eine in der Höhe verdiente Niederlage, die Mannschaft hat sich komplett aufgegeben in diesem Spiel.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eventuell war es der Schuss vor den Bug zur rechten Zeit, das Dargebotene entsprach in keiner Weise dem Anspruch der Sportlichen Leitung. Dieser lautet, so schnell wie möglich die nötigen Punkte zu holen, um einen gesicherten Mittelfeldplatz anzustreben. Dann hoffentlich mal in einer komplett absolvierten A-Klassen-Runde. wy