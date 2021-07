Nasa-Astronaut spricht über Skylab

Speyer. Der Nasa-Astronaut Jack Lousma hält am Samstag, 7. August, im Technik-Museum Speyer einen Vortrag über seine beiden Raumfahrtmissionen. Jack Lousma flog 1973 zur Raumstation Skylab und war 1982 Kommandant der dritten Space-Shuttle-Mission. Der Vortrag findet von 14.30 bis 15.30 Uhr im Forum des Museums in englischer Sprache statt.

Seine erste Mission begann am 28. Juli 1973: Jack Lousma startete als Pilot des Apollo-Raumschiffs zusammen mit dem Kommandanten Alan Bean und Wissenschaftspiloten Owen Garriott zu seiner 59-tägigen Mission Skylab II (SL-3) Mission zur Raumstation Skylab. Am 22. März 1982 hob Lousma als Kommandant der Raumfähre „Columbia“ ins All ab. Die achttägige Mission war der dritte Testflug des Space Shuttle Programms. Der Vortrag ist im regulären Eintrittspreis des Technik-Museums enthalten. zg