Neue geben gutes Gefühl

Bei der SpG ASV/DJK Eppelheim II will man die vergangene Saison schnell vergessen machen. Zum Ende der Rückrunde wurden auch die Resultate immer ausufernder.

Und durch die gesamte Spielzeit zog sich die Misere eines fehlenden festen Torhüters. Dieses Manko will der Neu-Trainer Christian Spicocchi nun geschlossen wissen. Zum einen kehrt der langjährige Schlussmann Marvin Rühle wieder zurück, zum anderen wurde mit Nils Heinrich ein neuer Mann als Nummer eins verpflichtet. „Momentan denke ich, dass Nils die Nase vorn haben wird“, wagt Spicocchi bereits den Vorausblick auf der Position zwischen den Pfosten.

Der neue Trainer Christian Spicocchi (hinten v. l.) möchte mehr Schwung in die Mannschaft bringen – auch mit den Neuzugängen Marcus Roselieb und Cedric Gummert sowie Maxim Wagner 8vorne v. l.) und Pasacal Timmann. © Fischer

Auch die weiteren Neuzugänge geben Spicocchi ein gutes Gefühl, die vergangenen Monate vergessen zu machen. „Dahoud Saavedra traue ich auf der Sechs viel zu. Er ist zuverlässig und ehrgeizig, allerdings beruflich etwas eingespannt“, berichtet der Eppelheimer Coach.

Mehr Ehrgeiz wecken

Jan Rothmund kehrt nach einer Spielpause wieder zurück und wird keine Anpassungsprobleme haben. Bei Maxim Wagner muss Spicocchi erst einmal Geduld haben. Der Rückkehrer aus der Plankstadter A-Jugend wird erst einmal einen Bänderriss auskurieren.

In sein erstes Jahr als Cheftrainer geht der 47-Jährige mit großer Vorfreude: „Ich will mit einer freundschaftlich-autoritären Art ein Stück mehr Ehrgeiz wecken.“ Klappt das, dann traut er seinem Team zu, ganz oben mitzumischen. „Mit Platz drei bis fünf wäre ich megazufrieden“, so Spicocchi. wy