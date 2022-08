Neue Ideen für den Tourismus im Land werden gesucht

Schwetzingen/Region. „Die Kurpfalz ist eine Tourismusregion. Der Schwetzinger Schlossgarten und die eine oder andere kulturelle oder sportliche Veranstaltung locken Touristen in die Region zwischen Hockenheim und Schwetzingen“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Schwetzingen.

Baumann begrüßt in einer Stellungnahme, dass das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus innovative Ideen für den Tourismus sucht und fördert. In einer Pressemitteilung des Ministeriums vom 31. August heißt es, dass sich ab dem 1. September Gründerinnen und Gründer aus Baden-Württemberg mit Ideen im Tourismus bei dem Start-up BW Tourismus Cup bewerben können.

Die Region ist bei Touristen beliebt (wie hier Heidelberg). Neue Ideen sind dennoch gefragt.

„Der Tourismus ist auch bei uns ein Jobmotor, der aber nach der Corona-Pandemie nicht ganz rund läuft“, erklärt Baumann in seinem Schreiben. „Darum gilt es neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sprich: Es gilt den Motor weiterzuentwickeln und diesen noch mal neu starten.“

Baumann ermuntert Gründerinnen und Gründer aus der Region, dem Aufruf von Tourismusstaatssekretär Dr. Patrick Rapp zu folgen und Ideen für neue Wege im Tourismus einzureichen. „Mit dem Tourismus Cup wollen wir einen Raum für neue Ideen und Investitionen schaffen. Ich freue mich bereits jetzt auf zahlreiche kreative Einreichungen – denn Baden-Württemberg ist nicht ohne Grund weit über die Grenzen Deutschlands hinaus für seinen Erfindergeist bekannt“, teilt Dr. Rapp in der Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums mit.

Die Landesregierung hat den Start-up BW Tourismus Cup als Teil der „DU. bist Tourismus“-Initiative ins Leben gerufen. Bis zum 15. November 2022 können sich Start-ups bewerben. In der Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums heißt es weiter, dass auf die Gewinner attraktive Preisgelder in Höhe von 1000 Euro, 700 Euro und 500 Euro warten. Der erste Platz sei mit einem zweckgebundenen Gewinn in Höhe von 10 000 Euro dotiert. „Mindestens genau so interessant wie die Preisgelder ist die Gelegenheit, neue Ideen für touristische Geschäftsmodelle der Öffentlichkeit und Expertinnen und Experten vorzustellen, sich mit anderen zu messen und sich in der Szene zu vernetzen“, sagt Baumann abschließend.

Info: Infos zum Wettbewerb sind hier zu finden: www.startupbw.de/wettbewerbe/elevatorpitch/wettbewerb/tourismuscup2023