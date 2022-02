Neuigkeiten aus dem Landauer Untergrund

Landau. Die Stadt Landau ist reich an Festungswerken – und das nicht nur über, sondern auch unter Tage: Insgesamt bis zu 16 Kilometer unterirdische Gänge erstrecken sich über das Stadtgebiet. Die Teile der Anlage, die sich im Fort befinden, werden seit einigen Jahren Schritt für Schritt saniert. Innerhalb des jüngsten Bauabschnitts war unter anderem der Minengang „M4“ an der Reihe, der stellenweise eingestürzt war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen und den Minengang künftig auch wieder für Führungen begehbar zu machen, wurde der unterirdische Tunnel von einer Fachfirma wiederaufgebaut und die übrigen Gewölbeabschnitte instandgesetzt, erläuterte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Gemeinsam mit der neuen Leiterin der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Heike Otto, und Stadtdenkmalpfleger Jörg Seitz stellte Oberbürgermeister Thomas Hirsch den Sanierungsfortschritt vor.

Kosten von 440 000 Euro

„In den vergangenen Jahren, ganz besonders mit der Unterschutzstellung der Festung als Gesamtanlage im Jahr 2017, haben wir nicht nur unsere Liebe zu diesem besonderen Stück Stadtgeschichte wieder neu entdeckt, sondern sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen“, betont Hirsch. „Ob der Festungsrundweg „Route Vauban“, zahlreiche Stadtführungen, das Engagement unseres Festungsbauvereins oder auch die rund 1,1 Millionen Euro, die wir als Stadt in den vergangenen Jahren in den Unterhalt der Festung investiert haben: Wir arbeiten aktiv daran, uns den Titel „Festungsstadt“ zu verdienen, und freuen uns sehr, dass wir dabei von der GDKE mit Rat und finanziellen Mitteln so tatkräftig unterstützt werden“, so der Stadtchef.

Die Gesamtkosten des ersten Bauabschnitts, der die Sanierung der ersten 40 Meter des Minengangs umfasst, belaufen sich auf rund 440 000 Euro; die GDKE unterstützt die Maßnahme mit 73 400 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gewölbe rekonstruiert

Im Zuge der Arbeiten wurde der Minengang bis auf Fundamenttiefe freigelegt. In den eingestürzten Bereichen wurde das Gewölbe mithilfe eines sogenannten Lehrgerüsts mit wiederverwendbaren alten oder neuen Ziegeln rekonstruiert. In den nicht eingestürzten Bereichen wurden beschädigte Gewölbeabschnitte neu verfugt und Hohlräume im Injektionsverfahren verfüllt. „Wir freuen uns, dass wir die Festung Stück für Stück weiter sichtbar und touristisch nutzbar machen können, um sie so wieder mehr in den Köpfen der Menschen zu verankern“, betont Stadtdenkmalpfleger Jörg Seitz.

Nach dem zweiten Sanierungsabschnitt, der in zwei Jahren fertiggestellt werden soll, können insgesamt 80 Meter des Minengangs erstmals von Besucherinnen und Besuchern begangen werden. red