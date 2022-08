Neustart macht Hoffnung

Christian Heck heißt der Nachfolger von Nico Kempf, der zuletzt die B-Klassen-Mannschaft des SC 08 Reilingen betreut hatte. In der Rückrunde war die Trainingsbeteiligung dermaßen in den Keller gegangen, weshalb Kempf sein Engagement nicht verlängert hatte. „Obwohl wir zu Beginn der Rückrunde viele Punkte geholt haben und ich ein positives Feedback auf das Training bekommen habe, sind die Jungs oft unzuverlässig ins Training oder zu den Spielen gekommen“, so Kempf.

Unter Heck war der Neustart nun recht vielversprechend. „Am Anfang waren viele da und sie haben gut mitgezogen. Zuletzt hat die Urlaubszeit aber natürlich die Trainingsbeteiligung reduziert“, sagt Heck. Das war letztlich auch ursächlich, dass der SC 08 Reilingen II zum Pokalspiel der ersten Runde gegen den SC Rot-Weiß Rheinau nicht antreten konnte.

Der Kader des SC 08 Reilingen II Trainer: Christian Heck (42). Tor: Bastian Krieg (20). Abwehr: Fabian Brandenburger (30), Christopher Dürr (26), Leon Eichhorn (20), David Garmann (33), Sören Gärtner (35), Danny Strittmatter (25). Mittelfeld: Dennis Hauser (32), Niclas Hay (22), Christian Heck (42), Leon Kempf (23), Oliver Kraus (21), Sandro Müller (28), Christoph Naber (27), Patrick Peter (27), Michael Stroh (36), Danjell Shtufi (33, SC Olympia Neulußheim). Angriff: Florian Laier (31), Marcel Mertens (31), Huu Trung Hieu Nguyen (22), Tim Roth (24), Fabian Schmitt (29). Abgänge: Berisha Blegin (SC Olympia Neulußheim II), Nicolai Eissler (SC Rot-Weiß Rheinau II), Patrick Kuderer, Bully Krubally (beide eigene 1. Mannschaft). wy

Von seinem Team ist Heck, der zuvor hauptsächlich in der Pfalz tätig war, ansonsten aber überzeugt. Insbesondere von Leon Kempf, „der für die Spielklasse ein sehr guter Spieler und fast überqualifiziert ist“, zeigt sich Heck beeindruckt. Wenn der Kader nach der Urlaubsphase wieder vollständig ist, möchte sich Heck gerne in anderen Tabellengefilden aufhalten als in der vergangenen Saison. Anstatt Rang 14 soll es „gerne ein einstelliger Tabellenplatz sein“, so Heck. wy