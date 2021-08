Nichts muss – alles kann

32 Mann stark ist der Kader des FV 08 Hockenheim II für die neue Saison. Co-Trainer Sascha Dörrmann scheut sich allerdings davor, von einem Luxusproblem zu sprechen, sondern genießt die vielen Möglichkeiten, die sich dem Trainerteam daraus bieten. „Wir haben in der freien Zeit viele Gespräche geführt und jedem den Status quo erklärt. Ich denke, da liegt auch der entscheidende Punkt, mit offenen Karten zu spielen. Trotz allem, alle Spieler sind geblieben“, freut sich Dörrmann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kader des FV 08 Hockenheim II Trainer: Ever Kassel (31). Tor: Dominik Rapp (25). Abwehr: Tobias Born (28), Nathaniel Klee (32), Sebastian Grafe (19, eigene Jugend), Lennart Klein (19), Emilio Luppo (30), Romanpreet Singh (18, eigene Jugend), Markus Richter (32), Niklas Schwenninger (35), Steffen Wiesemann (28), Gentrit Zhegrova (20), Marc Schott (20, SC Olympia Neulußheim II). Mittelfeld: Christian Auer (37), Dominik Huck (26), Joachim Markus (34), Jan Appelgans (19, eigene Jugend), Daniel Kretzler (30), Manuel Nolde (28), Christian Simon 31), Kevin Fritz (22, SC Olympia Neulußheim II), Marcel Vajda (25), Yannick Laier (19, eigene Jugend), Domenico Marino (22), Burak Özgül (21, SC Olympia Neulußheim). Angriff: Zainullah Aimaq (22), Jannic Geiß (19, eigene Jugend), Faisal Shojaje (21), Nico Kube (20, SC Olympia Neulußheim II), Luca Lang (21, reaktiviert), Stefan Rapp (20, eigene 1. Mannschaft), Ahmed Salameh (22), Samuel Zizmann (18, eigene Jugend). Abgänge: Marc Reutner (SC 08 Reilingen), Nils Werner (eigene 1. Mannschaft), Denis Husic (Karriereende), Julian Kehrer, Yifulati Subihati, Simon Poschmann (alle Ziel unbekannt). wy

Daraus entstanden ist eine sehr positive Grundstimmung, zudem konnte der Kader auch noch einmal verstärkt aufgewertet werden. Mit Kevin Fritz, Nico Kube und Burak Özgül haben sich schon drei Führungsfiguren unter den Neuen herauskristallisiert. „Sie wollen direkt Verantwortung übernehmen. So haben wir uns das vorgestellt“, betont Dörrmann.

Neben insgesamt vier Spielern aus Neulußheim stießen zudem noch sechs Spieler aus der eigenen Jugend zum Gefüge. „Mit ihnen sind wir sehr zufrieden. Speziell Yannick Laier und Jan Appelgans waren ja eigentlich schon in der letzten Saison bei uns und haben daher einen kleinen taktischen und körperlichen Vorsprung.“

Nachdem die Hockenheimer in der Vorsaison schon die Richtung, in die es gehen könnte, angedeutet haben, ist nicht auszuschließen, dass der FV 08 II die vermeintlich Großen wieder etwas ärgern kann. Das große Plus des Teams ist zudem: Nichts muss – alles kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2