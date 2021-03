„Zeitungsleser wissen einfach mehr“, schreibt uns der Reilinger Bürgermeister Stefan Weisbrod und schickt einen freundlichen Smiley mit: „Mit der digitalen Ausgabe ist man einen Abend zuvor schon seiner Zeit voraus, auch im Lokalgeschehen.“ Und das schätzt er eben.

An ein besonderes Erlebnis mit der Zeitung denkt er gerne zurück: „Als die damalige Redakteurin Vanessa Schäfer uns im Jahr 2015 zu einem Besuch nach Frankreich zu unserer Partnergemeinde Jargeau begleitet und tagesaktuell nach Hause an die Hockenheimer Tageszeitung berichtet hat. So waren auch alle Zeitungsleser unmittelbar bei der schönen Jumelage in Jargeau bei unseren französischen Freunden quasi immer live mit dabei.“

In der Regel liest Weisbrod die Zeitung schon online auf seinem iPad am Abend, „aber auch die Printausgabe muss ich unbedingt täglich in den Händen halten“. Kritik übt der Rathauschef auch: „Ich warte noch heute auf eine offizielle, pressewirksame Verabschiedung der SZ von unserem vielgeschätzten Redakteur Hans Schuppel in seine wohlverdiente Alterszeit.“ (Anmerkung der Redaktion: Dagegen hatte Hans Schuppel sich gewehrt).

Auf die Zeitung verzichten möchte er nicht: „Zeitung zu lesen gehört für mich zum täglichen Wohlbefinden und ist ein lebensnotwendiges Ritual, um den Tag gut gelaunt zu starten. Ohne unsere Heimatzeitung – das geht gar nicht!“, sagt der gerade wiedergewählte Bürgermeister. vw

