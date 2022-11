Ein Blick nach Osttirol: Das Skizentrum Sillian-Hochpustertal, das Skizentrum St. Jakob und das Großglockner Resort Kals/Matrei gehören wie andere Regionen in Österreich zur Schultz-Gruppe. Auch in den Osttiroler Destinationen wird in diesem Winter die Beleuchtung „ausgeknipst“, sofern es die Sicherheit zulässt. Bei geringer Auslastung der Liftanlage ist zudem eine Drosselung der Fahrgeschwindigkeit angedacht.

Die Osttiroler Gebiete gehören in Sachen Energiesparen ebenfalls zu den Vorreitern in den Alpen. Durch moderne Anlagen verringert sich der Stromverbrauch im Vergleich zu vor zehn Jahren bereits um 20 Prozent und die neuesten Modelle der Pistengeräte reduzieren den Treibstoffverbrauch. Auch hier wird auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Das Großglockner Resort Kals/Matrei hat sich zudem auf Gäste mit E-Autos eingestellt: Es gibt sechs AC-Normalstationen mit 11 kW und zwei DC-Fastcharger mit 200 kW.

Apropos moderne Anlagen: Im Skizentrum St. Jakob im Defereggental gibt es eine neue Sesselbahn für sechs Personen mit Premiumsitzen und Wetterhauben: der Lappleskogel-Lift. Er überzeugt mit der grandiosen Aussicht auf die Hohen Tauern und bringt Wintersportler auf 2683 Metern. Der neue Lift ist somit die höchste Seilbahnanlage in Osttirol. Und diese kann dort ab 8. Dezember (bis 16. April) von Wintersportfans getestet werden. Auch das Großglockner Resort Kals/Matrei plant die Öffnung in diesem Zeitraum. Das Skizentrum Sillian/Hochpustertal wird ebenfalls am 8. Dezember starten (bis voraussichtlich 10. April).

Bei allen drei Gebieten gelten die gleichen Preise für Skikarten und diese wurden um 3 Euro im Vergleich zur Vorsaison angehoben. Erwachsenenkarten (2003 und älter) kosteten statt 52 nun also 55 Euro, Kinder (2004 bis 2016) zahlen 28 Euro, Kinder (ab 2017) carven in Begleitung der Eltern sogar gratis. Tipp: Bei den Ski-Hit-Mehrtageskarten (gültig in allen drei und weiteren Skigebieten) wird der Preis pro Tag günstiger. Dabei stehen Familien speziell im Fokus: Bei mindestens zwei Erwachsenen und zwei Kindern aus einem Haushalt (gleiche Skipass-Art) erhält jedes weitere Kind zwischen sechs und 18 Jahren einen Freiskipass.

Kontakte: Großglockner Resort Kals/Matrei, Matreier Goldried Bergbahnen GmbH & Co KG, A-9971 Matrei in Osttirol, Telefon +43/4875/ 60 67, info@matrei-ski.at, www.gg-resort.at; Skizentrum Sillian-Hochpustertal, Hochpustertaler Bergbahnen, A-9920 Sillian, Telefon +43/ 4842/68 80, info@hochpustertal-ski.at, www.hochpustertal-ski.at; Skizentrum St. Jakob im Defereggental, Bergbahnen St. Jakob, A-9963 St. Jakob i. D., Telefon +43/4873/52 74, info@stjakob-ski.at, www.stjakob-ski.at.