Per Roboter chatten

Kreis. Ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie bildet seit knapp 16 Monaten die Hotline des Gesundheitsamtes. Die Hotline, die unter der 06221/5 22 18 81 erreichbar ist, wird nun durch einen neuen Service erweitert. Das Landratsamt setzt ab Mittwoch, 26. Mai, auf Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI), um die Menschen so schnell und gezielt über Fragen rund um Corona so gut wie nur möglich zu informieren.

CovBot heißt der digitale Sprachassistent, der von der Firma Aaron in Zusammenarbeit mit dem Institut für Public Health der Berliner Charité entwickelt wurde. Der Sprachroboter wird in einem Forschungsprojekt, an dem das Gesundheitsamt teilnimmt, laufend weiterentwickelt. „Wir freuen uns, dass wir von der Charité für dieses Projekt ausgewählt wurden und bieten damit den Bürgern die Möglichkeit, sich rund um die Uhr zu informieren. Außerdem sorgen wir damit für eine Entlastung unserer Hotline-Mitarbeitenden“, erklärt Projektleiterin Dr. Daniela Bauke.

Der CovBot nimmt Anrufe rund um die Uhr ohne Wartezeit entgegen, erfragt das Anliegen und beantwortet einfache Fragen direkt in natürlicher Sprache. Bei der Hotline an sich wurden übrigens schon mehr als 150 000 Anrufe beantwortet. zg