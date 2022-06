Pflicht zu Registrierung

Region. Mit der Novellierung des Verpackungsgesetzes 2021 gelten in Deutschland neue Regelungen, die nun Schritt für Schritt umgesetzt werden. Auch die Handwerksbetriebe der Region sind davon betroffen. Die nächste Änderung erfolgt demnächst am 1. Juli mit der „Ausweitung der Registrierungspflicht auf Serviceverpackungen“.

Was dies für Handwerksbetriebe bedeutet, erläutert Claudia Joerg, Bereichsleitung Umwelt und Technologie bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, unter Telefon 0621/18 00 21 51 oder per E-Mail an joerg@hwk-mannheim.de.

Auch wer nicht weiß, ob er überhaupt vom Verpackungsgesetz betroffen ist oder allgemeine Fragen dazu hat, kann sich an die Expertin wenden. zg