Philipp Hofmann und außerdem?

Zuerst war es etwas glücklich, dann äußerst souverän. Der Karlsruher SC ist mit einer makellosen Bilanz in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Beim 3:1-Auswärtserfolg gegen den FC Hansa Rostock hatte der Aufsteiger die eine oder andere gute Möglichkeit. Karlsruhes Trainer Christian Eichner war trotz der drei Punkte nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, doch gegen die vom Corona-Virus gebeutelte Mannschaft des SV Darmstadt 98 sah es beim 3:0 daheim schon viel besser aus.

Trainer: Christian Eichner. – Tor: Marius Gersbeck (26), Markus ... Trainer: Christian Eichner. – Tor: Marius Gersbeck (26), Markus Kuster (27), Paul Löhr (20), Niklas Heeger (21/VfB Stuttgart II). – Abwehr: Christoph Kobald (23), Robin Bormuth (25), Daniel Gordon (36), Marlon Dinger (20), Lazar Mirkovic (19/eigene Jugend), Philip Heise (30/Norwich City, war bereits ausgeliehen), Marco Thiede (29), Sebastian Jung (31), Jannis Rabold (20). – Mittelfeld: Lukas Fröde (26), Tim Breithaupt (19), Marvin Wanitzek (28), Jerome Gondorf (33), Leon Jensen (24/FSV Zwickau), Marc Lorenz (33), Kyoung-rok Choi (26). – Angriff: Dominik Kother (21), Lukas Cueto (25/Viktoria Köln), Tyler Freeman (18/Sporting Kansas City), Fabio Kaufmann (28/Eintracht Braunschweig), Fabian Schleusener (29/1. FC Nürnberg), Philipp Hofmann (28), Malik Batmaz (21). Abgänge: Alexander Groiß (1. FC Saarbrpcken), Janis Hünek (FCA-Walldorf), David Pisot (SpVgg Unterhaching), Marvin Pourié (Würzburger Kickers), Babacar Gueye (FC Erzgebirge Aue), David Trivunic (FC Nöttingen), Sven Kronemayer (FCA Walldorf II), Dirk Carlson (Erzgebirge Aue), Bastian Allgeier (SSV Ulm), Luca Bolay (1. FC Nürnberg II), Xavier Amaechi (Hamburger SV, war ausgeliehen), Kevin Wimmer (Stoke City, war ausgeliehen), Benjamin Goller (Werder Bremen, war ausgeliehen). mjw

Wieder einmal scheint beim KSC auf Philipp Hofmann Verlass zu sein. Der Stürmer, der immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, zeigt auch für seinen aktuellen Arbeitgeber, wie wichtig er sein kann. Einen Umbruch gab es nach der ordentlichen Vorsaison, in der man als Sechster abschloss, ebenfalls nicht. Lediglich in der Innenverteidigung war der Aderlass nach den Abgängen von David Pisot, Dirk Carlson und Kevin Wimmer groß. Auf der anderen Seite war Philip Heise bereits ausgeliehen. Jetzt wurde er fest verpflichtet. Vom Absteiger Eintracht Braunschweig kam Fabio Kaufmann. Er ist ebenso wie Fabian Schleusener und Lucas Cueto für die Belebung der Offensive zuständig. Dadurch lastet der Druck nicht ausschließlich auf Hofmann. Im zentralen Mittelfeld erweitert Leon Jensen die Optionen und Niklas Heeger ist ein interessanter Mann, der auf der Torhüterposition reinschnuppern soll. Ebenfalls spannend zu betrachten ist die Personalie Tyler Freeman. Um den 18-Jährigen gab es etwas Aufregung, denn Kansas vermeldete, dass er nach Baden wechseln würde. Tatsächlich ist es so, dass er erst einmal in der Nachwuchsabteilung Erfahrung sammeln soll.

Ein großer Pluspunkt: Die Stärke nach ruhenden Bällen. In der Vorsaison jubelten die Karlsuher 22 Mal nach Standardsituationen. Nach ganz oben schielt man beim KSC noch nicht. Das liegt auch daran, dass die abgewendete Insolvenz noch nachwirkt. Dennoch gibt Eichner zu: „Wir wollen uns verbessern und gleichzeitig eine sorgenfreie Runde spielen.“ Dafür ist es essenziell, dass man im Wildpark mehr Punkte holt als zuletzt, als man in der Heimtabelle nur auf Rang 16 einlief. mjw