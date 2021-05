Pilotmesse in München

München. Durch den Beschluss des bayerischen Kabinetts sollen Messen ab September wieder möglich sein. Als Pilotmesse wird die TrendSet vom 10. bis 12. Juli stattfinden. Dann heißt es in München wieder: Messetore auf für die Trends aus Interiors und Lifestyle für Weihnachten 2021, Herbst/Winter 2021/22 und Neuheiten für Frühjahr 2022.

AdUnit urban-intext1

Das bereits zur letzten Sommermesse erfolgreich umgesetzte Hygiene-Konzept wird auf die derzeit gültigen Bestimmungen angepasst und um ein Test-Konzept erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses Test-Konzept wird von der TrendSet in Abstimmung mit der Messe München und dem Gesundheitsministerium ausgearbeitet.

Einzelhändler, Großeinkäufer, Onlinehändler sowie Hoteliers und Gastronomen haben dann drei Tage lang die Möglichkeit, die Trends und Produkte in Sachen Wohnen, Essen, Freizeit und Schenken sowie für das kommende Weihnachtsfest und bereits die Frühjahrskreationen zu entdecken und direkt zu ordern.

Sehnsucht nach einem Zuhause

Der Trendausblick: Die kommende Herbst-/Wintersaison wird eine Saison der Gegensätze. Minimalismus steht ursprünglichem Handwerk gegenüber. Außergewöhnliche Stilmixe und dramatische Designs überraschen. Eines haben aber diese Gegensätze gemeinsam, die Sehnsucht nach einem Zuhause als Rückzugsort in einer Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist.

AdUnit urban-intext2

Der Wunsch nach Ursprünglichkeit und Beständigkeit wird immer größer. So erscheinen die verwendeten Materialien entweder in ihrer Rohform oder werden in Handarbeit weiterverarbeitet. Das Handwerk wird immer mehr zu einer eigenen Stilrichtung. Zum Einsatz kommen dabei altbewährte Rohstoffe wie zum Beispiel Wolle, Stein, Bronze und Leinen. kaba/zg