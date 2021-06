Plastikanteil im Bioabfall ist schon deutlich gesenkt

Sinsheim/Berlin. Wenn zur „Woche der Umwelt“ 2021 in Berlin am 10. und 11. Juni durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) eingeladen wird, dann ist die kreiseigene AVR auch mit von der Partie. Die Kampagne #wirfuerbio wurde aus mehr als 600 Bewerbern ausgewählt und wird sich neben weiteren spannenden Umweltprojekten digital präsentieren. Nach der Eröffnung mit Ansprache des Bundespräsidenten startet das Programm auf der Hauptbühne im Park sowie in den digitalen Fachforen. Sowohl die Diskussionsrunden auf der Bühne als auch in den Foren können per Live-Stream verfolgt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die AVR-Unternehmen haben sich frühzeitig dieser bundesweiten Informations- und Aufklärungskampagne der deutschen Abfallwirtschaftsgesellschaften angeschlossen und sind jetzt bereits seit über drei Jahren ein aktiver Teil von #wirfuerbio. Das gemeinsame Ziel der Sinsheimer AVR-Gruppe: mit einer dauerhaften Kommunikation auf Print- und Onlinekanälen die Bürger im Rhein-Neckar-Kreis für das bewusste Mülltrennen zu sensibilisieren und insbesondere den Plastikanteil im Bioabfall deutlich zu reduzieren.

„Für die Qualität der Produkte, die in unserer Bioabfallvergärungsanlage entstehen, ist ein möglichst sauberer Biomüll von großer Bedeutung. Mit der Kampagne #wirfuerbio ist es uns gelungen, einen großen Schritt nach vorne zu machen, der Erfolg ist mittlerweile deutlich sichtbar“, informieren Katja Deschner (AVR Kommunal) und Peter Mülbaier (Geschäftsführer AVR Umweltservice). „Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. #wirfuerbio erzeugt in der Tat ein Umdenken und verbessert zudem das Image des Biomülls. Die Kampagne zeigt, wie gut eine gemeinsame Aufklärungsarbeit funktionieren kann. Die Einladung zur Woche der Umwelt ist eine tolle Sache, unser Glückwunsch gilt den Initiatoren. Für uns als aktive und engagierte Multiplikatoren im einwohnerstärksten Landkreis in Baden-Württemberg werten wir diese besondere Auszeichnung als kleinen Ritterschlag“, so Deschner und Mülbaier in der Mitteilung. zg

Info: Infos zur Kampagne gibt’s unter www.avr-wirfuerbio.de. Wer sich für die Woche der Umwelt interessiert sollte www.woche-der-umwelt.de anklicken.

