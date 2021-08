Prognose ist schwierig

Im Mannheimer Kreispokal ließ die SG Oftersheim II durchaus aufhorchen. Mit 3:2 wurde zunächst der A-Ligist SC Olympia Neulußheim eliminiert, eine Woche später konnten die Oftersheimer den Kreisligisten TSV Neckarau bei dessen schmeichelhaften 2:0-Sieg lange Zeit ärgern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich bin selbst überrascht. Insbesondere die Entwicklung der A-Jugend-Spieler ist erfreulich“, lobt Trainer Stefano Parisi die Eindrücke aus der Vorbereitung. Von dieser präsaisonalen Phase lässt sich der SGO- Coach jedoch nicht blenden, dafür ist der 41-Jährige schon selbst zu lange im Fußballgeschäft: „Eine Prognose für die Runde abzugeben ist schwierig. Nach dieser langen Pause kommt der Rundenstart eigentlich zu früh. Manche Spieler haben zu wenig gemacht und die Verletzungsgefahr ist gegeben.“

So mussten bereits die Neuzugänge Christoph Kropp und Patrick Pfau aufgrund von ersten Blessuren kürzertreten. Der dritte Neue, Nino Sobeschuck, weilte zeitweise im Urlaub, so dass die drei externen Neuen nur bedingt in Erscheinung traten.

Von Pfau erhofft sich Parisi viel, ihm traut er eine Führungsrolle zu, um die zurückhaltend formulierten Ziele der SGO-Verantwortlichen zu erreichen. „Mit einem einstelligen Tabellenplatz wäre ich erst einmal zufrieden“. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2