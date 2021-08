Qualität in der Breite fehlt noch

Nach den Plätzen neun und acht strebt der SV Waldhof Mannheim im dritten Jahr der Drittligazugehörigkeit nach Höherem. Die Verantwortlichen Bernd Beetz als Investor und Präsident sowie Markus Kompp als Geschäftsführer verkündeten bereits Anfang Juli auf einer Ehrungsveranstaltung des CEG, dass der Verein trotz der Corona-Zeit und der fehlenden Zuschauereinnahmen gut aufgestellt sei. „Wir wollen angreifen“, hatte Beetz bei der Veranstaltung im Spiegelschlöss’l proklamiert.

Die offizielle Verlautbarung dessen erfolgte gegenüber den Pressevertretern bei der Eröffnung der Waldhof-Welt, dem neuen Fanshop in exponierter Lage auf den Mannheimer Planken. „Unser Anspruch ist, dass wir über der Platzierung des vergangenen Jahres liegen. Wir wollen den großen Schritt in den nächsten zwei Jahren gehen“, erklärte Beetz. Für die Mannschaft, die mit Ausnahme von fünf Leistungsträgern das Gesicht der Vorsaison trägt, sind das gleichwohl klare Ansagen.

Der Kader des SV Waldhof Mannheim Trainer: Patrick Glöckner. Tor: Timo Königsmann (24), Jan-Christoph Bartels (22), Lucien Hawryluk (20, Borussia Dortmund II). Abwehr: Jesper Verlaat (25), Gerrit Gohlke (22), Marcel Seegert (27), Jan Just (24), Anton Donkor (23), Alexander Rossipal (25, SV Sandhausen), Marcel Gottschling (27), Niklas Sommer (23, DAC Dunajska Streda/ Slowakei), Emmanuel Kouadio (22). Mittelfeld: Stefano Russo (21), Fridolin Wagner (23, KFC Uerdingen 05), Hamza Saghiri (24), Onur Ünlücifci (24), Marcel Costly (25), Mohamed Gouaida (28), Adrien Lebeau (22, Racing Straßburg). Angriff: Marc Schnatterer (35, 1.FC Heidenheim), Rafael García (27), Joseph Boyamba (25), Dominik Martinovic (24), Gillian Jurcher (24), Anthony Roczen (21). Abgänge: Arianit Ferati (Fortuna Sittard), Marco Schuster (SC Paderborn 07), Max Christiansen (SpVgg Greuther Fürth), Manfred Osei Kwadwo (SC Preußen Münster), Markus Scholz (TSV Steinbach Haiger), Jan-Hendrik Marx (FC Ingolstadt), Dennis Jastrzembski (Hertha BSC Berlin), Marcel Hofrath, Benedict dos Santos, Dorian Diring (Ziel unbekannt). wy

„Man braucht in jeder Lebenslage immer einen gewissen Druck. Das gibt Antrieb und Motivation. Nach einem neunten und achten Platz ist es nicht unser Anspruch, jetzt Dreizehnter zu werden“, strebt auch Marcel Seegert, Kapitän und Identifikationsfigur, eine Verbesserung zur Vorsaison an, weiß aber: „Die 3. Liga ist schwer auszurechnen und es ist immer eng.“

In der Woche des Saisonauftakts geriet das erste Liga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ob der Fanshop-Eröffnung mit Pauken und Trompeten und der forschen Aussagen des Vorstandes, die vermutlich bei jeder Saisonniederlage wieder auf dem Silbertablett an den Tisch getragen wird, fast schon etwas in den Hintergrund. Die ernüchternde 0:2-Niederlage gegen den Club aus Sachsen-Anhalt offenbarte: Das Team ist ehrgeizig, motiviert und willig – einzig fehlt es noch an Qualität in der Breite.

Kientz ist weiter umtriebig

Die Ausfälle von Marcel Seegert, Jan Just und im Dortmund-Spiel auch noch von Gerrit Gohlke rissen ein großes Loch in die Innenverteidigung, das in Dortmund im Stadion Rote Erde der angeschlagene „Sechser“ Stefano Russo stopfen musste. In der Sturmspitze wirbelt Dominik Martinovic aufgrund der Verletzungen von Anthony Roczen und Gillian Jurcher nahezu als Alleinunterhalter. Ein Part für die Kreativität im Zentrum hat sich nach dem Abgang von Arianit Ferati derweil auch noch nicht gefunden.

Doch Sportdirektor Jochen Kientz ist weiterhin umtriebig. Tröpfchenweise schlagen die Neuzugänge am Alsenweg auf. Nach dem Königstransfer Marc Schnatterer, der seinen sportlichen wie menschlichen Gewinn für das Team bereits unter Beweis gestellt hat, kamen auch noch Fridolin Wagner und Niklas Sommer.

Nach dem Saisonstart folgten Alexander Rossipal, der bereits Zweit- und Drittliga-Einsätze vorzuweisen hat, sowie zuletzt Adrien Lebeau, der eine sportliche Ausbildung beim FC Metz und bei Racing Straßburg genossen hat.

„Mit Adrien haben wir einen sehr talentierten Offensivspieler für den SV Waldhof verpflichten können, der auf höchstem französischem Niveau seine fußballerische Ausbildung absolviert hat. Durch das tägliche Training bei einer Ligue-1-Mannschaft konnte Adrien in seinem jungen Alter bereits viele Erfahrungen sammeln. Wir freuen uns sehr, dass sich Adrien nach intensiven Gesprächen mit Racing Straßburg für den SV Waldhof entschieden hat und hier seine Zukunft gestalten möchte“, hieß es in einer Pressemitteilung des SVW.

Zu was die Mannschaft in der Lage ist, zeigte sie im DFB-Pokal, als der Bundesligist und Europapokal-Teilnehmer Eintracht Frankfurt nahezu niedergerungen wurde. Es war ein Sieg des Willens und der Energie, die das Team aufbringen kann. Doch Pokal-Bonus und Liga-Alltag sind zwei verschiedene Paar Schuhe.

Weitere Neuverpflichtungen sind notwendig und geplant, eventuell auch erst nach Ende des Transferfensters am 31.August. Spätestens am 11.September benötigen die Mannheimer einen starken und eingespielten Kader oder zumindest eine Leistungsexplosion wie gegen die Eintracht. Dann steht nämlich das für die Fans so immens wichtige Derby beim 1.FC Kaiserslautern an.