Regionalität auf allen Ebenen

Edeka Embach will etwas Neues gebacken kriegen: Noch im Oktober dieses Jahres wird die Wiedereröffnung der Backwelt in den Filialen von Oftersheim, Brühl und Eppelheim über die Bühne gehen. Bis dato hatte man mit der Bäckerei K & U zusammengearbeitet – und nunmehr „still und leise auf Embachs Backwelt umgestellt“, wie Inhaber Oliver Embach im Gespräch mit dieser Zeitung sagt. „Wir wollen mehr Regionalität reinbringen, beste Sachen anbieten und das Sortiment verfeinern“, meint Oliver Embach über die Stoßrichtung. So kommt beim Kaffee künftig allein die kleine, aber feine Privatrösterei „Bonafede“ aus Hockenheim zum Zug. Eine Rösterei, die durch ihre Bohnen, Vielfalt und Zubereitungsarten besticht und eben unmittelbar vor Ort ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der nächste Schwerpunkt von Edeka Embach liegt also auf den Backshops, die Stück für Stück modernisiert und aus Regionalitäts- und Qualitätsgründen die Embach Märkte mit zugekaufter Ware von Bäckern aus der Region bestücken. Das entspricht der Philosophie von Oliver Embach, der sich seit jeher mit der hiesigen Region verbunden fühlt und dies folgerichtig auch im Geschäftsleben pflegt. „Heimat ist mir sehr wichtig. Ob es die Pflege der Außenanlagen unserer Märkte ist oder auch die Rekrutierung von ortsansässigen Handwerkern, ich möchte die Leute aus unseren Standortgemeinden mit einbinden. So hat jeder etwas davon – es ist stets ein Geben und Nehmen“, sagt der 45-Jährige aus tiefer Überzeugung.

Aktionswoche startet bald

Inhaber Oliver Embach (l.) und die neue Bezirksleiterin Maria Hau zeigen hier leckere Linzer Torten. © Edeka Embach

Für die Kunden werden die Backshops ab 1. November von Montag bis Samstag jeweils durchgängig von 7 bis 19 Uhr geöffnet sein. Bereits ab dem 24. Oktober startet eine Aktionswoche mit attraktiven Angeboten. Und noch eine positive Nachricht: Oliver Embach wird alle Mitarbeiter im Bereich der Backwelt übernehmen, fünf Neue einstellen sowie mit Maria Hau eine neue Bezirksleiterin präsentieren. „Die Personalsuche gestaltet sich generell als schwierig, insbesondere bei Teilzeitkräften. Ich plane optimistisch weiter, aber man muss es als Kaufmann halt immer stemmen können“, sagt Oliver Embach zu den Tücken des derzeitigen Arbeitsmarkts.

Mehr zum Thema Aktion Gegen das Zustellen von Gehwegen Mehr erfahren Marktforschung Bei Bio wird gespart - Fachmärkten bleiben die Kunden weg Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bio-Lebensmittel So waren die Anfänge von Deutschlands erster Alnatura-Filiale in Mannheim Mehr erfahren

Insgesamt knapp 130 Mitarbeiter beschäftigt Edeka Embach in den drei Filialen. In Brühl sitzt seit vielen Jahren das Hauptgeschäft, in der Hufeisengemeinde hat sich durch die Schließung des Real-Marktes nun auch eine besondere Konstellation ergeben. Eppelheim kam im April als dritter Standort dazu – und hat bereits ein Facelifting beziehungsweise eine dezente Aufhübschung erfahren, die in der Rudolf-Wild-Straße weiter fortgesetzt wird. Oliver Embach meint dazu: „Wir gucken, dass Frische da ist, in den Molkerei-Produkten, beim Obst und Gemüse. Es wird keinen Riesenumbau geben, sondern Modernisierungsmaßnahmen während der normalen Öffnungszeiten.“

Und in Oftersheim? Dort ist schräg gegenüber vom neuen Rettungszentrum die größte Filiale und der Verwaltungssitz. Im Januar 2023 feiert der dortige Lebensmittelvollsortimenter mit rund 30 000 Produkten (!) sein zehnjähriges Bestehen – darüber hinaus soll in „Ofdasche“ die Verwaltung vergrößert werden. Aus diesem Grund sucht Oliver Embach übrigens ein zusätzliches Büro, das er möglichst in Schlagdistanz anmieten möchte.

Eine weitere Besonderheit bietet Oftersheim mit dem nicht zu übersehenden „US-Block“ inklusive eines spezifischen amerikanischen Produktangebots. Hier haben sogar Kunden Trikots amerikanischer Profiklubs aus dem Basketball- und Football-Bereich angeschleppt, die wie Referenzen unterm Dach hängen. „Das geht immer!“, schmunzelt Embach, „überall wo junge Leute sind, wird das gekauft.“ Mehr als nur ein kurzzeitiger Boom …

Neue Trends aufnehmen

Generell hat Oliver Embach verinnerlicht, dass sich die Lebensgewohnheiten und das Essverhalten in der Bevölkerung verändert haben. „Das Vegetarische, Vegane und Bio-Produkte sind ein ganz großer Trend – eben auch eine Lebenseinstellung. Viele wollen gluten- oder lactosefreie Produkte“, konstatiert Embach. Es versteht sich demnach von selbst, dass Edeka Embach auch diesem gesellschaftlichen Phänomen sorgsam Rechnung trägt.

Last but not least: Oliver Embach zeigt Heimatnähe und Regionalität. In Weinheim geboren, in Hemsbach aufgewachsen – nun wohnt er mit Frau und Kind wieder in Weinheim. Embach stammt aus einer Handballer-Familie des TV Hemsbach. Seit zehn Jahren unterstützt er die HG Oftersheim/Schwetzingen als Hauptsteckenpferd, aber eben auch neben dem Sport Feuerwehren und Karnevalsclubs aus der Nachbarschaft: „Aus jeder der drei Gemeinden sind es jeweils fünf, sechs Vereine. Darauf legen wir Wert und machen es sehr gerne“, sagt Oliver Embach empathisch.

Seit 26 Jahren ist der Mann von der Bergstraße in verschiedenen Funktionen im Handel tätig. Er kennt die Bedürfnisse der Kunden aus dem Effeff – und passt das Angebot so an, wo und wie es nötig ist. Nach vier, fünf Jahren wisse man in der Regel, wo die Reise eines Marktes künftig hingehe. Wetten, dass er es – ob in Brühl, Oftersheim oder Eppelheim – mit der neuen „Embachs Backwelt“ auch gebacken kriegt.