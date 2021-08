Rehberger hält Ball flach

Im Jahr 2017 hat Rene Rehberger das Amt bei der SpG Eppelheim II übernommen. Damals stand das Team noch in der C-Klasse, doch mit Rehberger ging es stetig und kontinuierlich bergauf. Nach dem direkten Aufstieg in die B-Klasse folgte Rang zehn sowie die Platzierungen sieben und drei zum jeweiligen Abbruchzeitpunkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass der Blick in der neuen Saison daher nicht gerade in Richtung Tabellenkeller geht, ist klar, wenngleich Rehberger den Ball flach hält: „Wir wollen erst einmal wieder richtig Fuß fassen und Lust kriegen. Es ist natürlich schwer, immer ein Topjahr hinzulegen, aber wir streben an, wieder eine gute Rolle zu spielen.“

Die Neuzugänge Raphael Theobald (hinten v. l.), Paul Szanto Röhhauser, Jan Berger sowie Philipp Beisel (vorne v. l.) und Julius Steiner. © Fischer

Zehn Neuzugänge galt es für Rehberger, in das Team einzubauen, wobei die meisten Spieler nicht wirklich neu im Verein sind. Sebastian Huber und Philipp Beisel stoßen aus der eigenen ersten Mannschaft dazu, wobei Huber derzeit pausiert. Weiterhin ergänzen sechs Akteure aus dem eigenen Nachwuchs das Gefüge. Stammplatzgarantien verteilt Rehberger aber grundsätzlich nicht, so dass die Karten vor Saisonbeginn neu gemischt wurden. „Jeder bekommt seine Chance, sich über Leistung im Training anzubieten und sich zu zeigen“, betont der 36-Jährige. Was nicht leicht ist bei einem 28er-Kader, der sich durch Schichtarbeiter oder Spieler, die zwar im Aufgebot stehen, aber eher weniger Ambitionen haben auf einen Platz im Spieltagskader, selbst reduziert.