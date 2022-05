Speyer. Vor Weihnachten waren sie der große Renner: Domausstecher in Form der Westfassade des Doms. In kürzester Zeit wurden vom Dombauverein 2000 Ausstecher ausverkauft. Der Erlös kam dem Domerhalt zugute. Mittlerweile stehen nicht nur genügend weitere Ausstecher zur Verfügung. Hinzugekommen ist ein zweiter Ausstecher in Form der berühmten Salierkrone. Es lohnt sich, beide Ausstecher zu sammeln.

Und nicht nur das: Jedem Ausstecher ist ein Rezeptblatt für ein Saliergebäck beigefügt. Weitere Rezeptvorschläge sind auf der Homepage des Dombauvereins eingestellt. Der Dombauverein will damit deutlich machen, dass die Ausstecher nicht nur für Weihnachtsgebäck, sondern ganzjährig nutzbar sind.

Die Salierkrone als Ausstecher – und ein Rezeptblatt für Saliergebäck. © Bistum

Das Saliergebäck eignet sich nach Meinung des Vorstands des Vereins vorzüglich als Begleiter zu einem guten Glas Domwein, dessen neue Edition ja auch gerade vor wenigen Tagen vorgestellt wurde.

Die Ausstecher sind für jeweils 7,50 Euro nebst Rezeptblatt in der Dom-Info oder direkt in der Vereinsgeschäftsstelle erhältlich. zg