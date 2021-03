„Die Schwetzinger Zeitung ist Teil meines Familien- und Arbeitslebens geworden. Sie begegnet mir morgens am Frühstückstisch zu Hause, erwartet mich am Arbeitsplatz im Rathaus und liegt noch auf dem Tisch, wenn ich nach Hause komme. Wie kann man da auf sie verzichten?“

Der Hockenheimer Oberbürgermeister Marcus Zeitler schätzt an der Zeitung, „dass sie weiß, was vor Ort geschieht. Sie kennt die Menschen, die wahren Hintergründe der Geschichten und gibt unserer lokalen Identität eine Stimme“.

Für Oberbürgermeister Marcus Zeitler ist die Zeitung Teil seines Familien- und Arbeitslebens. Sie ist ihm so wichtig wie die badische Fahne. © Stadt Hockenheim

Er werde immer an die erste Kandidatendebatte im Oberbürgermeister-Wahlkampf 2019 zurückdenken: „Die Veranstaltung wurde von der Schwetzinger Zeitung organisiert und moderiert. Das war der erste öffentliche Termin, an dem alle Kandidaten in der Stadthalle Hockenheim teilnahmen. Dieses Erlebnis ist mir noch in guter Erinnerung.“

Zeitler liest „print und online und beide Formen haben ihre Vorteile. Online informiert schnell und auf einen Blick über aktuelle Themen. Die Printausgabe beschäftigt sich intensiver mit den Hintergründen der Meldung. Beides gehört für mich zu einem erfolgreichen Lokaljournalismus dazu.“ Manchmal hat er sich auch schon aufgeregt. „Mich hat geärgert, dass neben Hockenheim auch andere Kommunen auf dem Titelbild sind. Nein, Scherz beiseite: In Kommentaren gibt es manchmal andere Einschätzungen zu Themen, als ich sie habe. Das gehört aber zu einer freien Meinungsbildung dazu“, so der Rathauschef. vw

