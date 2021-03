Schon zu Schulzeiten war ich öfter in Plankstadt zu Gast, da mein damaliger Freund dort wohnte. Ich weiß noch, dass mir vor allem die katholische Kirche St. Nikolaus wegen ihres ungewöhnlichen Aussehens sehr imponierte.

Die vielen anderen Schätze, die Plankstadt zu bieten hat, entdeckte ich dann nach und nach – vom Vogelpark über das Welde-Bier bis hin natürlich zu den vielen Menschen, die sich für ihre Heimatgemeinde einsetzen.

Viele schöne Erlebnisse hat mir die Berichterstattung beschert. So erinnere ich mich noch gut an den Moment, als ich den riesigen Baum vor der evangelischen Kirche umarmte, der ein sogenanntes Naturdenkmal ist. Ich möchte nicht wissen, was die Passanten da gedacht haben – aber das war es wert.

Und richtig gerührt war ich bei meinem Besuch bei Sven Berlinghof vom Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzverein, als sich einer seiner Vögel vertrauensvoll auf meine Schulter setzte und immer mal wieder zärtlich in meine Haut pickte, bis er dort sogar einschlief.

Dieses Erlebnis wird mich noch lange als schöne Erinnerung begleiten.

