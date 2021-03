Bürgermeister Jens Geiß hält den Lokalbezug der Zeitung für „unschätzbar wichtig“. Der Griff geht nach der Schnellübersicht der Titelseite auch immer zuerst zum Lokalteil: „Hier hat man auf einen Blick die Entwicklungen der umliegenden Kommunen im Fokus. Und gerade in einem eng zusammenhängenden Gebiet wie es unsere Raumschaft des Sprengels darstellt, ist das essenziell.“ Geiß ist schon seit der Kindheit der Zeitung zugetan: „Ich erinnere mich, dass ich mich sehr früh dafür interessierte, noch einige Zeit vor meiner Einschulung. Demnach lernte ich sozusagen nebenbei die Buchstaben anhand der Überschriften. Aber in der Schule lernte ich trotzdem noch was“, scherzt er.

Der Bürgermeister der Hardtwaldgemeinde liest sowohl Print als auch Online: „Meistens verschaffe ich mir abends nach 21 Uhr zu Hause in der Vorabendausgabe einen Schnellüberblick am Tablet, allerdings schätze ich auch die Haptik der echten Zeitung am nächsten Morgen.“ Manchmal denke er schon bei der einen oder anderen Überschrift: „Muss das so reißerisch sein? Könnte man den beschriebenen Sachverhalt nicht auch etwas sachlicher darstellen? Aber das ist eben Ansichtssache.

Abends zu Hause aufs Tablet gibt’s die Vorabendausgabe. Da verschafft sich Bürger-meister Jens Geiß online einen Überblick über Neuigkeiten. © Geiß

Im Großen und Ganzen können wir doch heilfroh darüber sein, dass wir hier in einem Land leben, in dem alles geschrieben und geäußert werden darf. Da muss ich als Amtsträger auch mal eine Formulierung aushalten, die ich selbst vielleicht anders gewählt hätte.“ Das gehört einfach dazu.

Verzichten möchte er keinesfalls auf die Zeitung: „Sie versetzt mich in die Lage, mir schnell einen Überblick über das kommunale Miteinander zu verschaffen.“ vw

