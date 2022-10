Schon gehört?

Das Hörakustik-Team bei Broe & Eickmeyer versorgt am Brühler Lindenplatz tagtäglich viele Menschen. Es ist einfach schön, zu erleben, wie diese aufblühen, wenn sie wieder gut hören können. Denn Hilfe beim Hören ist weit mehr als ein entsprechendes Gerät zu verkaufen. „Hören ist Teilnahme am Leben“, weiß der Fachmann. Und so ist sein exzellent ausgebildetes Fachpersonal darauf spezialisiert, die Spitzentechnik im Miniaturformat perfekt auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden einzustellen.

„Wir setzen auf unsere Expertise, denn es will gelernt sein, die Höranforderungen jedes Kunden zu verstehen und ihn mit Einfühlungsvermögen zu beraten“, erklärt Inhaber Noel Broe. Dabei ist es ihm und seinem Team besonders wichtig, dass die Kunden die Welt wieder in all ihren Facetten akustisch wahrnehmen können.

Innovative Produkte sind wichtig

Genau aus diesem Grund arbeiten die Fachleute des Brühler Hörgeräteakustikers mit innovativen Produkten. „Wir können auf alle Geräte und Hersteller zurückgreifen und diese dann mit moderner Technik individuell auf die Bedürfnisse des Kunden anpassen“, erklärt Broe. Bevor es für den Kunden mit dem neuen Hören in den Alltag geht, wird noch im Geschäft zusammen mit dem Experten durch die Einspielung der verschiedensten Geräusche überprüft, ob die optimale Lösung auch wirklich gefunden worden ist, erklärt Christian Eickmeyer die Vorgehensweise. Da zahlt es sich aus, dass die beiden Hörgeräteakustikmeister über 20 Jahre Berufserfahrung einbringen können.

„Wir sind mit den Höranforderungen unserer Kunden vertraut. Neben der fachlichen Kompetenz legen wir größten Wert auf das persönliche Gespräch, denn nur gemeinsam mit dem Kunden kann die optimale Lösung gefunden werden“, sagt Broe.

Natürlich kümmert sich das Team von Broe & Eickmeyer nicht ausschließlich um die von ihnen verkauften Produkte – auch die Hörgeräte von anderen Händlern, bei denen Probleme in der Benutzung aufgetaucht sind, werden von Broe & Eickmeyer in der Mannheimer Straße 19e repariert oder gewartet. So können die Kunden die geballte Fachkompetenz direkt vor Ort nutzen. ras