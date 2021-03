Der Fahrtwind im Gesicht, die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut und große Buchen und Eichen, die vor meinen Augen verschwimmen. Wenn ich mir einen besonderen Moment aussuchen müsste, ist es dieser im Schwetzinger Schlossgarten auf der offenen Ladefläche eines Pritschenfahrzeug – auf dem Weg zu einem Termin für unsere Zeitung im August 2019. Damals wurde dort der Klimanotstand ausgerufen.

Redakteurin Janina Hardung an einem ihrer Lieblingsplätze im Moscheegarten. © Janina Hardung

Ähnlich traurig war ich, als der Garten im vergangenen Oktober wegen der Corona-Pandemie für die Besucher geschlossen wurde. Er ist – sicherlich nicht nur für mich – das Herzstück der Stadt. So viele Menschen haben gelitten und uns geschrieben. Und ich habe mit jeder Zeile, die ich darüber verfasst habe, mitgefühlt und gehofft. Ich finde, unser Park ist das Besondere an der Stadt mit ihren Bewohnern.

Viele Geschichten sind in Schwetzingen nicht nur Journalistenhandwerk. Hinter ihnen stecken Trauer, Hoffnung, Freude – eben echte Emotionen. Und ich muss nicht spekulieren, worüber sich die Schwetzinger vermutlich aufregen, auf was sie sich freuen oder von was sie die Nase voll haben. Sie vertrauen uns ihre Sorgen und Wünsche an – manchmal auch, wenn ich in der Mittagspause gerade mal auf dem Weg zum Bäcker bin.

