Nach dem Erfolg mit der Frauen-Mannschaft, die den Sprung in die Verbandsliga geschafft hat und sich dort etablieren will, konnte die Spvgg 06 Ketsch nun sogar eine zweite Mannschaft ins Rennen schicken. Zwar reicht es vorerst „nur“ für die Kleinfeldrunde, doch das tut der Motivation der Spielerinnen keinen Abbruch.

„Ich hatte jetzt zwar noch nicht alle Spielerinnen da, aber es macht viel Spaß und es sind alle wirklich sehr engagiert und zielstrebig“, lobt Trainer Tim Gerwig. In der Anfangszeit geht es darum, Fuß zu fassen und das Team im Spielbetrieb zu etablieren. Der Austausch von Spielerinnen zum Verbandsliga-Team und umgekehrt soll gepflegt werden und zudem der Blick auf den sportlichen Erfolg nicht vernachlässigt werden. „Wir wollen schon oben mitspielen. Nur zum Spaß kicken wollen wir nicht. Dafür bin ich und die Spielerinnen zu motiviert“, bekennt Gerwig, der bereits in Wiesloch und Dossenheim Erfahrungen in der Trainingsarbeit im Frauenfußball gesammelt hat und in der vergangenen Saison auch die vereinseigenen B-Juniorinnen trainiert hat. wy