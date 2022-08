Seit 2020 in Verbandsliga

Die C-Jugend des SV 98 Schwetzingen ist die höchstklassig spielende Junioren-Mannschaft in unserem Gebiet. Seit 2020 hält sich das Team in der Verbandsliga, in der abgelaufenen Spielzeit konnte der Klassenerhalt sogar souverän und vorzeitig eingetütet werden. „In dieser Saison ist die Mannschaft noch stärker“, prophezeit Trainer Benny Zaberxha.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem jungen Jahrgang sind fast ausnahmslos Spieler dabei, die er schon früher trainiert hat und die eine Ausbildung aus einem Nachwuchsleistungszentrum mitbringen. „Wir sind offensiv sehr stark besetzt und haben vielleicht die zwei besten Sechser der Liga“, berichtet er. Bevor das Team in die Sommerpause abgetaucht ist, hat es in einem ersten Testspiel eine B-Jugend-Mannschaft mit 8:0 abgefertigt.

Wichtige Rolle spielen

„Wir möchten in dieser Saison eine wichtige Rolle spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, kündigt Zaberxha an. „Nächstes Jahr wollen wir dann um den Aufstieg mitspielen.“

Mehr zum Thema 3. Handball-Liga „Wir lernen uns immer besser kennen“ Mehr erfahren

Das Auftaktprogramm kommt dem SV 98 Schwetzingen zugute. Mit dem 1.CfR Pforzheim und dem FC Astoria Walldorf II warten zwei Teams, die in der Vorsaison in der zweiten Tabellenhälfte zu finden waren. Dann wartet die erste Härteprobe, wenn es gegen den Oberliga-Absteiger SpVgg Neckarelz geht. wy