Session auf der Wachenburg

Weinheim. Endlich wieder Livemusik! Die Formation „Mo’Roots“ gestaltet am Dienstag, 6. Juli, eine Session in Weinheim auf der Wachenburg. Susan Horn und ihre Band – bestehend aus Ray Mahumane, David Anlauf und Michael Quast – haben sich hierzu namhafte Gäste eingeladen. Einlass ist ab 18.30 Uhr, damit der Sonnenuntergang bei toller Musik vonstattengeht.

Gastsänger dieses Mal ist Dominik Steegmüller, Frontmann der Schwetzinger Band „The News“, der noch im Januar 2020 mit Susan Horn in dem Familienmusical „Fabi und Mo“ auf der Bühne stand. Damals, wie auch am 6. Juli mit dabei, ein weiterer musikalischer Gast: die junge und überaus talentierte Romy Ullmann, Tochter des legendären und viel zu früh verstorbenen Mannheimer Musikers Stephan Ullmann. Außerdem dabei: der Mann mit der Metal-Optik und der Samt-Stimme, Norman Nathan, der wandelbare Entertainer Marvin Merkhofer, und Rino Galiano, Quotenitaliener, Gesangsheld und Stand-up-Comedian, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die bei nur zwei „Mo’Roots“-Konzerten im vergangenen Jahr gesammelte Spende in Höhe von 1000 Euro wird dem Kinderhospiz Sterntaler übergeben und ein kurzer Einblick in die Arbeit der Sterntaler gewährt. Die zunächst geplanten 80 Tickets sind bereits verkauft. Es werden aber einige Tage vor dem Konzert – bei gutem Wetter und stabilen Corona-Zahlen – weitere Karten freigegeben, die es dann nur online gibt.

Info: Infos unter www.facebook.com/MoRootsLiveMusicSession

