„Shakespeare in Love“ feiert Premiere

Heidelberg. Die Heidelberger Schlossfestspiele bringen vom 19. Juni bis 7. August ein abwechslungsreiches Theater- und Konzertprogramm auf die schönsten Bühnen der Stadt. „Mit dem Sonnendeck richten wir 2022 außerdem wieder eine zusätzliche Bühne für Kunst, Kultur und Begegnung auf der Bäderterrasse ein“, verspricht Intendant Holger Schultze. Zum Vorverkaufsstart am Freitag, 21. Januar, gehen vorerst nur die Hälfte der Plätze in den Verkauf, gegebenenfalls kann die Zahl später erweitert werden.

Ab 19. Juni kommt im Englischen Bau für Besucher ab 6 Jahren mit „Die verzauberten Brüder“ von Jewgeni Schwarz die märchenhafte Geschichte um Hexe Babajaga und die verzauberten Söhne der verzweifelten Wassilissa auf die Bühne, Regie führt Marco Süß. Im Schlosshof startet feiert am 24. Juni „Shakespeare in Love“ Premiere: Die Bühnenversion der Oscar-prämierten, romantisch-historischen Komödie über den berühmtesten Theaterautor der Welt wird von Holger Schultze inszeniert. Im Dicken Turm ist ab 25. Juni das Tanztheater „Warten auf die Barbaren“ nach dem Roman von J. M. Coe-tzee zu erleben. In traumhafter Kulisse werden auf der Bühne Fragen von Würde, Verantwortung, Recht und Anstand verhandelt. Neben dem Ensemble des Dance Theatre Heidelberg ist in der Choreografie von Iván Pérez auch ein Schauspieler zu sehen.

Sizilianisches und Filmmelodien

Für Liebhaber abwechslungsreicher Konzertprogramme bieten die Schlosskonzerte mit sizilianischer Musik von Etta Scollo am 19. Juni, russischen Orchesterklassikern von Peter Tschaikowsky am 9. Juli sowie einem Filmmusikprogramm aus Agentenfilmen am 5. und 6. August beste Unterhaltung. Zu Wiener Walzer werden am 31. Juli und 7. August bei „Melodien à la carte“ musikalische und auch ganz buchstäbliche Leckerbissen aus der Spitzenküche serviert. Ebenso im Schlosshof ist ab 2. Juli die Wiederaufnahme des erfolgreichen Singspiels „Im weißen Rössl“ in der Inszenierung von Felix Seiler zu erleben. Von Oberkellner Leopold bis hin zum Fabrikanten Giesecke und Tochter Ottilie suchen und finden hier alle ihr Glück.

Karten für sämtliche Vorstellungen und Konzerte im Schlosshof, im Englischen Bau und im Dicken Turm sind ab Freitag, 21. Januar, um 11 Uhr im Vorverkauf erhältlich, bis 14. April erhalten Frühbucher einen Rabatt von 10 Prozent. Der Vorverkauf fürs Sonnendeck startet nach der Programmvorstellung erst im Mai.

Die Theaterkarten gelten wie gewohnt am Tag der Vorstellung ab vier Stunden vor Vorstellungsbeginn als Fahrausweise für Busse, Straßenbahnen sowie freigegebene Züge im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Die Kassenöffnungszeiten und die Abfahrtszeiten der Bergbahn können coronabedingt von den regulären Zeiten abweichen. Aktuelle Infos dazu gibt’s immer unter www.heidelberger-bergbahn.de. zg