Sich nicht mehr selbst im Weg stehen

„Wenn man ehrlich ist, dann ist es schwer, noch schlechter reinzukommen“, sagt Kay Gerwig mit Blick auf die Vorsaison, als der FV 08 Hockenheim nur einen Zähler aus acht Partien sammelte. Deswegen will das Trainerduo, das von Hasan Dogan komplettiert wird, aber nicht jeden Stein umdrehen.

Es setzt sich in der Rennstadt aber das Leid der vergangenen Jahre fort. Die Verletztenliste ist schon in der Vorbereitung elendig lang. Zeitweise standen nur zehn Spieler auf dem Trainingsplatz – zu wenig, um Automatismen einzustudieren, bestätigt Dogan: „Wir haben mit einem System einige Sachen einstudiert. Das hat aber nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Deswegen sind wir jetzt zu einer anderen Formation übergegangen, aber im Moment stellt sich die Mannschaft gefühlt auch von alleine auf.“

Der Kader des FV 08 Hockenheim Trainer: Kay Gerwig (38), Hasan Dogan (32). Tor: Marco Wurzel (27), Jascha Fellinger (31). Abwehr: Domenik Beck (34), Alexander Eicker (25), Nikolai Gäbert (27), Ismael Müller (20), Marco Rey (28), Simon Schuhmacher (23), Johann Sitnikow (35/SC Olympia Neulußheim), Tim Leyendecker (19/eigene Jugend). Mittelfeld: Rico Bieda (27), Philipp Gerstner, Tim-Luca Graf (alle SC Olympia Neulußheim), Julian Felde (19), Luis Humbert (19/beide eigene Jugend), Selim Bogocli (22), Ömer Kilichan (23), Jan Zimmermann (25). Angriff: Mike Koppisch (19/eigene Jugend), Max Maier (28), Yannick Martin (23/SG ASV/DJK Eppelheim), Nils Werner (22/FV 08 II). Abgänge: Julian Maier, Hamdi Köse, Vincenzo Strazzeri (alle Spielpause), Deian Iovanovici (Ziel unbekannt), Luca Lang (FV 08 Hockenheim II), André Singer (Phönix Schifferstadt), Tim Heilmann (SV Rohrhof II), Jannis Büchner, Maximilian Walz (beide VfB Rauenberg). mjw

Mit 22 Mann gehen die 08er in die Runde. Aufstocken konnte man den Kader nicht. „Wir haben vier A-Jugendspieler hochgezogen, die wir ranführen möchten. Aber es sind immer auch Fragen der Qualität und des Geldes. Wir wollten in unserer aktiven Zeit einfach nur kicken, heute geht es nur noch um das Geld“, richtet Gerwig seine Kritik an die Nachwuchskicker, die mit großen Forderungen die Vereinsführung überrumpeln. „Wir haben uns die Finger wund telefoniert, aber ich denke, das was wir jetzt haben, ist das Maximum“, meint Gerwig.

Aus seinen Worten ist klar herauszuhören: Für die Hockenheimer geht es ausschließlich darum, die Klasse zu halten. Denn es gibt nicht nur das Problem mit den vielen Ausfällen, auch sind viele Spieler nicht mit dem nötigen Fitnesszustand wieder zurückgekommen. „Ich habe da mehr erwartet“, sagt Gerwig. „In der Kreisliga zu spielen, ist immer noch ein Angebot von einem Verein und da fehlt mir bei dem einen oder anderen Spieler die nötige Grundeinstellung.“

Spiele gegen Reilingen wichtig

Trotzdem gibt es Gegner, mit denen sich die Hockenheimer messen wollen und auch können. Dogan glaubt, dass unter anderem die Spiele gegen den Nachbarn SC 08 Reilingen mitentscheidend sein könnten. Auch den FC Germania Friedrichsfeld sieht er durchaus auf Augenhöhe.

„Ich denke, uns erwartet eine Zweiklassengesellschaft“, sagt er. „An der Spitze erwarte ich Rot-Weiß Rheinau, Viernheim und Wallstadt. Überraschen können der KSC Schwetzingen und FC Hochstätt Türkspor, aber für uns gibt es andere Spiele, in denen wir punkten müssen.“

Vielleicht dient dabei die positive Erinnerung an das 0:1 aus dem Vorjahr gegen Enosis Mannheim, den Spitzenreiter zum Zeitpunkt des Abbruchs. „Wir dürfen uns aber nicht mehr selbst im Weg stehen“, macht Gerwig klar. mjw