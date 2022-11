Auf alpine Wintersport-Fans warten im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn mit bis zu 270 Abfahrtskilometern, 70 modernen Seilbahnen und 60 Hütten maximale Abwechslung. Mit dem Ticketverbund Alpin Card eröffnen sich darüber hinaus mit einem Ticket sogar 408 Pistenkilometer in drei Premium-Skiregionen (mit der Schmittenhöhe in Zell am See, dem Kitzsteinhorn und dem Maiskogel in Kaprun sowie zusätzlich die Hinterreitlifte in Maria Alm und am Naglköpfl in Walchen).

Im Skicircus reagiert man auf die Krise und schließt zum Beispiel die Flutlichtpiste. Die Beschneiungsflächen werden angepasst und ein noch effizienteres Schneehöhenmanagement per GPS-Vermessung umgesetzt, ist von der Pressestelle zu erfahren. In Sachen nachhaltige Stromerzeugung ist die Region seit Jahren aktiv. So gibt es bereits an zahlreichen Liftstationen beziehungsweise Garagen für die Raupen Photovoltaikanlagen (12er Kogel Mitte, Rosswald, Reiterkogel, Schönheiten, Kohlmais). Liftmotoren werden zur Wärmerückgewinnung genutzt und in Leogang wurde auf Fernwärmenutzung umgestellt. Bei den Pistengeräten kommen alternative Antriebssysteme zum Einsatz.

Alte Bahn fährt jetzt in Polen

Im „Home of Lässig“ – dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn startet die Saison am 2. Dezember. © Christoph Johann

Und beim Neubau der Asitzkogelbahn wurde besonders nachhaltig mit der bestehenden Aufstiegshilfe agiert: Die alte 6-er Sesselbahn Sportbahn 2000 wurde nämlich von Spezialisten sorgfältig am Standort Leogang demontiert und dreht sich ab diesem Winter im polnischen Skigebiet Master-Ski Tylicz. So wurde der Bahn nach 20 Jahren guter Dienste im Skicircus noch ein zweites Leben im Dienste des Wintersports geschenkt.

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn plant am 2. Dezember mit dem Saisonstart – ab 8. Dezember bis 10. April soll dann der Skibetrieb mit Skiverbindungen zwischen Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn möglich sein. Zwischen 11. und 16. April ist noch der Teilbetrieb in Leogang vorgesehen. Die Ticketpreise sind im Vergleich zum Vorjahr zwischen 3 (Kinder) und 5,50 Euro (Erwachsene gestiegen. Eine Tageskarte kostet jetzt in der Hauptsaison 66 Euro (Erwachsene), 49,50 Euro (Jugendliche) und 33 Euro (Kinder). Tipp: Zum Start zwischen 2. und 16. Dezember sind die Tickets günstiger (59,50/44,50/29,50 Euro).

Kontakt: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, Glemmtaler Landesstraße 550, A-5753 Saalbach, Telefon: +43/6541/68 00 68, contact@saalbach.com, www.saalbach.com