Sprechstunde mit Norbert Knopf

Region. Um die Anliegen der Bürger im Wahlkreis Wiesloch zu erfahren, bietet der Grünen-Landtagsabgeordnete Norbert Knopf regelmäßig eine Bürgersprechstunde an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den nächsten Termin, der am Freitag, 25. Februar, zwischen 15 und 17 Uhr stattfindet, sind momentan noch Sprechzeiten frei, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Austausch findet jeweils digital oder per Telefon statt. Anmeldungen für die Bürgersprechstunde nehmen Norbert Knopfs Mitarbeitende unter der Nummer 0711/20 63 63 09 oder per E-Mail an norbert.knopf@gruene.landtag-bw.de entgegen.

Hier werden die konkreten Termine und Zugangsdaten an die Interessenten vergeben. Die Bürger werden gebeten, bereits bei der Anmeldung das Thema zu nennen, über das sie gerne sprechen wollen. In seiner Pressemitteilung weist das Büro des Landtagsabgeordneten noch darauf hin, dass ohne Anmeldung keine Terminvergabe möglich ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Im Verhinderungsfalle sollte der Termin bei den Mitarbeitern des Landtagsabgeordneten rechtzeitig abgesagt werden“, heißt es dort weiter. So haben andere die Möglichkeit, hier nachzurücken. zg