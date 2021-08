Stadtwerke warnen Kunden vor Anrufen

Speyer. In den letzten Tagen haben zahlreiche Kunden bei den Stadtwerken Speyer (SWS) angerufen und darüber informiert, dass sie mit der Berliner Nummer 030/2 55 58 35 19 angeblich von den Stadtwerken angerufen worden seien und dabei neue Verträge abschließen und Bankdaten nennen sollten. Würden die Bankdaten nicht herausgegeben, müssten die Stromzähler gesperrt werden, so die Drohung.

Die Stadtwerke distanzieren sich von den Anrufen. Mitarbeitende wenden sich nur bei Rückfragen an Kunden, dann werde eine Speyerer Nummer im Display angezeigt. Es gebe weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern noch würden Verträge oder Tarifwechsel am Telefon angeboten und gar Zählernummern und Bankdaten abgefragt. Man wolle juristische Schritte einleiten. Das sei in der Vergangenheit schon einmal erfolgreich gewesen zg