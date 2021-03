Die Schwetzinger Zeitung begleitet mich in meinem Berufsleben nun schon seit über 20 Jahren. Durch Artikel im Pressespiegel oder als E-Paper auf dem Tablet lese ich die Schwetzinger Zeitung fast täglich. Ich gratuliere der Redaktion und dem Verlag persönlich und im Namen des Rhein-Neckar-Kreises ganz herzlich zum 140-jährigen Bestehen.

Besonders intensiv war der Austausch mit der Lokalzeitung natürlich in meiner Zeit als Erster Bürgermeister der Stadt Schwetzingen von 1999 bis 2006. Ich erinnere mich noch gut an einen Artikel der früheren Mitarbeiterin Marlies Köller, die anlässlich des Spargelsamstags einen Beitrag und ein nettes Bild von mir an einer Kletterwand auf den Kleinen Planken veröffentlicht hatte – mit dem Tenor: „Der will hoch hinaus!“ Schon damals war die SZ ihrer Zeit wohl offensichtlich weit voraus …

Ebenfalls in Erinnerung geblieben ist mir das gemeinsame Spargelkochen vor zehn Jahren mit dem damaligen Redakteur Ralph Adameit, der heute im Büro des Landrats stellvertretender Pressesprecher ist. Ich darf an dieser Stelle versichern, dass wir seinerzeit jedoch keinerlei Wechselgespräche geführt hatten!

Ich habe die Schwetzinger Zeitung seit Beginn als verlässlicher und kritischer Begleiter des öffentlichen Lebens und der Kommunalpolitik kennengelernt. Gerade in den heutigen Zeiten von Fake News und „Lügenpresse“-Rufen ist es umso wichtiger, dass es nicht nur überregionale Medien gibt, sondern vor Ort verlässliche und gute journalistische Angebote. In der Corona-Pandemie sieht man einmal mehr, wie wichtig eine seriöse Einordnung der Sachverhalte und aktuellen Entwicklungen durch Medien ist.

Toll finde ich, wie die SZ seit einigen Jahren auch abseits des klassischen Journalismus selbst Akzente setzt – etwa durch das großartige Event „Spargelwanderung“ oder die eigene Marke „Kurpälzer“. Das zeigt die Verbundenheit mit der Region und stärkt die Bindung zu Lesern.

Auch bei den Schwetzinger SWR-Festspielen ist die Zeitung seit Jahren ein verlässlicher Medienpartner, der die Konzerte sowie das Geschehen rund um dieses große Klassikfestival mit einer abwechslungsreichen Berichterstattung und fundierten Kritiken begleitet.

Ich wünsche der Schwetzinger Zeitung für die Zukunft weiterhin viel Erfolg sowie zufriedene Leserinnen und Leser!

