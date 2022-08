Stolz auf die eigene Jugend

Genauso deutlich wie die Frauen der Spvgg 06 Ketsch in der Saison 2019/ 20 in die Verbandsliga aufgestiegen sind, sind sie in der vergangenen Spielzeit wieder abgestiegen. Es war ein Lernjahr und Frauen-Abteilungsleiter Murat Topuzoglu, der in der Rückrunde sogar als Trainer eingesprungen war, zieht die positiven Erkenntnisse aus dem Ausflug in die Verbandsliga. „Wir waren eine sehr junge Mannschaft und haben unsere Erfahrungen gesammelt. Ich denke, dass die Mädels alle dazugelernt haben“, sagt Topuzoglu.

„Die Stimmung hat trotz der Niederlagen immer gepasst. Schade nur, dass wir so von Verletzungen von Leistungsträgerinnen gebeutelt waren.“ Nun startete die Spvgg 06 Ketsch mit neuem Elan und neuem Trainer in die Vorbereitung.

Spvgg 06 Ketsch I und II Trainer: Kevin Huber (24). Tor: Julien Groen (22), Anja Kerber (28), Laura Richter (22). Abwehr: Jana Glaser (22), Laura Drexler (22), Katharina Klein (18, SG Oftersheim), Charlotte Gauch (21), Chiara Piazza (18), Lara Gruber (21), Lara Krämer (18), Luisa Brenzinger (16, eigene Jugend), Olivia Treiber (16, eigene Jugend), Lara Widera (16, eigene Jugend). Mittelfeld: Johanna Bauer (19, eigene Jugend), Lucy Rost (20), Lena Gegner (27), Michelle Merle (18), Maribel Schneider (20), Mona Mirzaee (19), Carolina Metz (23), Laura Schumann (23), Nakisa Heim (22), Anita Reitarow (17, eigene Jugend), Anette Koch (24). Angriff: Mona Wangler (16, eigene Jugend), Tamara Beigel (19), Fee Brixner (18), Maria-Pia Gambino (21), Maxine Kocher (17, eigene Jugend), Alexandra Weis (26, SC Rot-Weiß Rheinau). Abgänge: Zoe Schwarz (TSV Amicitia Viernheim). wy

Kevin Huber, früher Spieler beim FV 08 Hockenheim und aktuell noch in Diensten des VfB Rauenberg, wird die Frauen-Mannschaft der Spvgg 06 Ketsch in die Saison führen. „Er macht einen super Eindruck und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben“, freut sich Topuzoglu. Die ersten Trainingswochen waren bereits vielversprechend, zeitweise gab es der Kader sogar her, dass ein Trainingsspiel mit elf gegen elf Spielerinnen gemacht werden konnte.

Viele Ketscher Mädels

Und noch auf etwas anderes ist man stolz in Ketsch. „Zwei Drittel der Spielerinnen, die jetzt in der Frauen-Mannschaft stehen, sind durch unsere eigene Jugendabteilung gelaufen. Wir haben eine Mannschaft aus Ketscher Mädels“, erklärt Topuzoglu. Klar ist, dass die Rückkehr in die Verbandsliga das Ziel sein soll. Nicht aber zwingend bereits in dieser Saison. Zwar würde man sich dem nicht verwehren, „aber man darf nicht vergessen, dass wir weiterhin eine junge Mannschaft sind“, sagt Topuzoglu.