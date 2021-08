Strunk will ins obere Drittel

Trotz der langen Corona-Pause mit knapp achtmonatiger Spiel- und Trainingsunterbrechung war der Coach der Spvgg 06 Ketsch II einer der wenigen, der dennoch stets mit dem grünen Rasen vertraut geblieben ist. Johann Strunk ist nicht nur der Greenkeeper der heimischen Anlage im Enderle-Sportpark, sondern ist auch Teil des Rasenpflege-Teams im Carl-Benz-Stadion.

„Trotzdem war es jetzt mal Zeit, dass auch der Ball wieder über den Rasen in Ketsch rollt“, betont der 51-Jährige, wie groß die Sehnsucht nach dem Trainingsstart war.

Alle sind fit

Kader der Spvgg 06 Ketsch II Trainer: Johann Strunk (51). Tor: Max Giesel (27), Jens Wahle (38), Christian Uhrig (28). Abwehr: Jochen Metz (30), Yannick Schmetzer (23), Tim Gmehlin (28), Roben Leiher (23), Miguel Gundelsweiler (24), Marius Herzog (19, eigene Jugend), Sebastian Radtke (31), Fabrizio Huber (18, eigene Jugend). Mittelfeld: Kai Albers (35), Viraphong Vongpraseut (35), Christopher Klein (28), Dorian Duda (25), Sandro Schäfer (28), Michael Wendel (24), Mathias Rica (27), Haluk Umuc (36), Niklas Barth (20), Jonas Link (24, vereinslos), Ernest Bala (27, vereinslos), Linus Ulzenheimer (18, eigene Jugend), Fynn Dexheimer (19, eigene Jugend), Maximilian Pföhler (19, eigene Jugend), Dominik Langenhagen (18, eigene Jugend). Angriff: Özgür Cakiroglu (36), Kevin Klebert (27), Colin Luksch (25), Sebastian Ries (35). Abgänge: Ertan Yildirim, Tobias Hoffmeister (beide SpVgg 07 Mannheim).

Seine Mannschaft hat er zum ersten Stelldichein in einem guten Zustand vorgefunden. „Mit Übergewicht kam keiner“, lacht Strunk. „Einige haben sich auch in der fußballlosen Zeit fit gehalten, aber trotzdem haben wir den Einstieg dosiert und nicht gleich Vollgas gegeben.“ Strunk wählte den sanften Einstieg in die Vorbereitung, um einer Verletzungsgefahr vorzubeugen.

Daher rechnet er damit, dass seine Mannschaft zu Rundenbeginn noch nicht bei 100 Prozent stehen wird, doch damit seien ja auch alle anderen Teams konfrontiert, vermutet der 51-Jährige.

Mit Sebastian Ries begrüßte Strunk einen Neuzugang, der bereits im vergangenen Winter zu den Nullsechsern gestoßen ist und daher gar nicht mehr wirklich als Neuzugang zu betrachten ist. Von seiner neuen Offensivwaffe verspricht sich Strunk einiges: „Er bringt viel Erfahrung mit, hat eine immense Torgefahr und wird uns im Angriff qualitativ aufwerten.“ Der 35-Jährige wechselte von der TSG Eintracht Plankstadt zum A-Ligisten.

Neben ihm stießen zur neuen Saison noch sechs Spieler aus dem letztjährigen A-Jugend-Jahrgang dazu. „Die Jungs sind sehr engagiert und bringen sich voll ein. Ich erhoffe mir, dass der eine oder andere den Sprung schafft“, so Strunk.

Ein Urgestein der Region

Nach Platz sieben in der Abbruchsaison strebt der Ketscher Coach, der mittlerweile ein Urgestein im Trainergeschäft der Region ist, eine Wiederholung oder gar Verbesserung dieser Platzierung an. Ein Platz im oberen Drittel steht auf dem Wunschzettel des 51-Jährigen, der allerdings auch den Teamgeist und das intakte Gefüge seiner Mannschaft wertschätzt. wy