Stuibenfall und romantischer Piburger See

Gerade ist die Skisaison noch in vollem Gange, da lohnt es sich trotzdem, schon mal den Oster- oder Pfingsturlaub zu planen. Ein Hotspot in Österreich, der von der Kurpfalz aus sogar über den Fernpass ohne österreichisches Pickerl (Vignette) in gut viereinhalb Stunden zu erreichen ist, ist das Ötztal. Vom einstündigen Spaziergang um den wunderbaren Bergsee, über die leichte Wanderung zur nächsten bewirtschafteten Hütte bis hin zur Klettertour ist hier alles möglich und es gibt ein hohes Maß an Familienfreundlichkeit in den Ausflugszielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

67 Kilometer ist das Ötztal lang. Vier Klimazonen durchläuft man von dem milden Taleingang mit seinen Obstplantagen und Weinreben bis hinauf in die Eis- und Felswelt der Dreitausender. Entsprechend vielfältig ist die Landschaft, ein einzigartiger Lebensraum, in dem sich alles versammelt, in dem jeder seinen Platz hat. Tief hinein in die Einsamkeit unbekannter Seitentäler, entspannt entlang an Waalwegen oder anspruchsvoll auf steinigen Steigen – im Ötztal findet jeder seinen Weg auf den 1600 Kilometern an ausgeschilderten Wander- und Trekkingrouten.

Der Stuibenfall zwischen Umhausen und Niederthai vom Aussichtspunkt am Parkplatz aus gesehen. Rechts die spektakuläre Treppe, die hinaufführt. © Gruler

Die Wasserläufer Rundwege beispielsweise führen ins Gletschereis, zu wilden Wasserfällen, tosenden Bächen, gemächlich fließenden Waalen, stillen Bergseen und heißem Schwefelwasser. Mithilfe der Sommerbergbahnen und Wanderbusse rücken die gewünschten Ausgangs- und Zielpunkte auch in komfortable Nähe – im Sommer gibt’s die kostenlos mit der Ötztal Premium Card. Am besten gleich zwei Tage sollte man sich für die Gegend um Umhausen vornehmen. Der Ötzi-Park für Kinder liegt am Beginn einer wahren Attraktion, dem Stuibenfall, der nicht nur den Horlachbach 159 Meter spektakulär in die Tiefe fallen lässt, sondern der auch mit Treppen und Brücken erwanderbar gemacht wurde – natürlich gegen Eintritt und Parkgebühr. Wer das Spektakel Wasserfall nur anschauen will, sollte Richtung Niederthai fahren. Dort kommt nach vielen Kehren ein Parkplatz mit wunderbarer kostenloser Aussicht auf den Stuibenfall.

Ober in der Ortschaft gibt’s dann einen großen Touristenparkplatz (Tagesgebühr fünf Euro), von dem aus man zu famosen Wanderungen starten kann. In einer guten Stunde geht es auf einem breiten kinderwagengeeigneten Weg vorbei an Lamas und Kühen zur Larstigalm, deren hauseigene Rinder- und Schweinezucht für selbstgemachte geräucherte Würste, Bergkäsejausen, Kaspress- und Germknödel sorgen. Und danach unbedingt den Zirbenzapfenlikör probieren. Wer gut zu Fuss ist, kann von hier aus weiter zur Schweinfurter Hütte aufsteigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

57 bewirtschaftete Almen und Hütten sind übers gesamte Ötztal verstreut: Viele davon sind gut erreichbar wie die Bielefelder Hütte, ein uriger Übernachtungstipp hoch über Oetz. Der Aufstieg vom Bergsteigerdorf Vent zur Similaunhütte oder der Martin-Busch-Hütte ist hingegen ein ganz schöner Kraftakt. Zu den vielen perfekten E-Bike-Zielen zählt die Stabelealm. 20 Klettergärten mit rund 750 Routen, abwechslungsreiche Klettersteige und mittendurch die Ötztaler Ache als meistbefahrener Wildwasserfluss Mitteleuropas – da schlägt das Abenteurerherz.

Europas höchstgelegenes Motorrad-Museum, eine moderne Seilbahnstation, die Mautstelle der populären Timmelsjoch-Hochalpenstraße rüber nach Südtirol (nur im Sommer offen) und ein großzügig gestaltetes Restaurant – das alles steckt in Hochgurgl. Eine der kostbarsten Sammlungen historischer Motorräder mit 230 Exponaten gibt es im Museum zu bestaunen. Immer wieder sorgen hier auch themenverwandte Sonderausstellungen für große Augen bei PS-Fans.

Maskottchen WIDI, das lustige Bergschaf, führt kleine und große Urlauber spielerisch zu den Highlights des Ötztals. Da wären zum Beispiel das Widiversum in Hochoetz, in dem sich die Kids auf die Suche nach einem Zauberkristall begeben können. Oder der Bergwerk-Abenteuerspielplatz Kids Park in Oetz, wo es sich herrlich klettern, balancieren, rutschen, schaukeln und Gold schürfen lässt.

Ganz natürlich geht’s zu am Piburger See, dem wärmsten Badesee Tirols, der blitzblau in einer sensationell schönen Landschaft liegt. Am besten parkt man auf dem Parkplatz des Hotels in Piburg, da bezahlt man zwar Gebühr, kann aber dafür später vergünstigt und sehr gut dort essen. In einer Viertelstunde geht es an einer putzigen Museumsmühle vorbei an den wildromantischen See, der komplett zu Fuß umrundet werden kann. Ganz auf der Gegenseite wartet die Badeanstalt mit Holzsteg, Floss und Liegefläche. Nebenan ein tolle Hütte mit Selbstbedienung und leckerem Essen für die wasserscheuen Wanderer, die nur den Blick auf See und Berge genießen wollen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3