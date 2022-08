SVR will vorne mitmischen

Bis zur Winterpause der vergangenen Saison lebte beim SV Rohrhof die Hoffnung, noch so lange wie möglich im Rennen um die ersten beiden Plätze mitmischen zu können. Die unbestreitbare Konstanz des Topduos sowie eigene Wackler in der Rückrunde führten aber dazu, dass der SV Rohrhof doch recht frühzeitig abreißen lassen musste.

Der Kader des SV Rohrhof Trainer: Andrés Medina López (56). Tor: Daniel Bittmann (31), Rocco Scalia (19, SV 98 Schwetzingen U19), Robin Sold (23). Abwehr: Jad Chehade (32), Andreas Gerling (36), Nico Langenbahn (21, SG Oftersheim), Fred Lorenz (27), Vitor Rendo (21, VfL Kurpfalz Neckarau II), Karol Sgodzaj (30), Tobias Termin (30), Kerim Öztürk (31, KSC Schwetzingen), Emre Güc (28, Spvgg 06 Ketsch). Mittelfeld: Lucas Bellaid (25), Nikolas Bosch (30), Ioannis Dichris (20, VfL Kurpfalz Neckarau II), Yannick Drexler (24), Pasquale Frumusa (28), Pierpaolo Greco (27, Spvgg 06 Ketsch), Oliver Hörber (34), Jonas Martin (30), Kevin Medina López (29), Oliver Niemiro (35). Angriff: Michael Bandrowski (30), Leon Bellaid (18, FV 1918 Brühl U19), Jannik Lehr (23), Marco Marchi (34), Daniele Parisi (36), Julien Patsch (20, eigene 2. Mannschaft), Thomas Weber (36, VfL Kurpfalz Neckarau II). Abgänge: Julien Tohn (TSG Rheinau). wy

„Ich sehe die Mannschaft nicht unter den Top drei“, hatte SV-Trainer Andrés Medina López vor einem Jahr an dieser Stelle gesagt. Der Expertise des erfahrenen Fachmannes vertrauend, ist seine Einschätzung für die kommende Saison optimistischer: „Das Potenzial, um oben mitzuspielen, ist da, denn wir haben uns gut verstärkt. Dennoch wartet viel Arbeit auf uns.“ Und tatsächlich haben es die Namen auf der Habenseite in sich. Pierpaolo Greco, der bis 2015 noch in Rohrhof gespielt hat, kehrt nun von der Spvgg 06 Ketsch zurück an die Gartenstraße und bringt im Gepäck eine Menge Landesliga-Erfahrung mit. Dasselbe gilt für Emre Güc, dessen Landesligakarriere gar noch länger andauert als die von Greco. „Das sind zwei sehr starke Spieler für die A-Klasse und ich erwarte, dass sie eine Führungsrolle einnehmen“, so Medina López. Neben der Qualität, die zudem auch Thomas Weber als Sturmergänzung zu Daniele Parisi oder Kerim Öztürk als Mittelfeld-Staubsauger mit einbringen, hat der Kader des SV Rohrhof nun auch die in der Vorsaison vermisste Breite, um Ausfälle zu kompensieren. Aufgrund des knackigen Startprogramms mit den Spielen gegen Pfingstberg/Hochstätt, Olympia Neulußheim und Kreisliga-Absteiger SV Enosis Mannheim will Medina López in der Erwartungshaltung von vornherein den Ball direkt bewusst flach halten.

„Ich will uns nicht als der Topfavorit sehen. Ich rechne mit sechs bis acht Mannschaften, die mitmischen werden. Da wollen wir dabei sein und am Ende unter die ersten zwei kommen“, sagt Medina López abschließend.