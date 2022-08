Talente entwickeln

Nach einem kapitalen Fehlstart zeigte der Richtungsanzeiger beim FV 08 Hockenheim II in der Vorsaison stetig nach oben. Trainer Ever Kassel hatte die Mannschaft nicht nur auf die Ergebnisschiene gehoben, sondern auch taktisch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nach Kassels Abgang traten nun sein bisheriger Co-Trainer Markus Joachim und Dominik Rapp in seine Fußstapfen.

Oberstes Credo dabei: Gar nicht viel verändern. „Wir werden versuchen, die taktischen Anlagen weiterzuführen. Das alles aber ein bisschen lockerer, da Ever andere Ambitionen hatte“, so Rapp. Prinzipiell solle die Ausbildung und Entwicklung eigener Talente im Vordergrund stehen. Die zweite Mannschaft soll der Talentschuppen und der Spielerpool für das Kreisliga-Team sein. Fünf Neuzugänge notiert Rapp für sein Team, wobei er sich sogar selbst Konkurrenz ins Haus geholt hat. Auf seiner Stammposition im Tor kam nun Can Cevikgezen vom FV Queichheim. „Wir müssen mal schauen, wie wir uns da aufstellen. Manchmal ist es aber auch besser, wenn wir bei den Spielen zu zweit an der Seitenlinie stehen“, könnte sich Rapp auch vorstellen, für sein neues Amt zurückzustehen.

Der Kader des FV 08 Hockenheim II Trainer: Markus Joachim (35), Dominik Rapp (26). Tor: Dominik Rapp (26), Can Cevikgezen (28, FV Queichheim). Abwehr: Tobias Born (29), Lennart Klein (20), Emilio Luppo (31), Romanpreet Singh (19), Steffen Wiesemann (29), Gentrit Zhegrova (21), Marc Schott (21), Victor Damassi (22, VfL Hockenheim), Ismael Müller (21), Noah Heil (21). Mittelfeld: Dominik Huck (27), Manuel Nolde (29), Kevin Fritz (23), Burak Özgül (22), Mergim Lokaj (24, reaktiviert), Manuel Braeumer (24), Mustafa Parmaksiz (19, eigene Jugend). Angriff: Jannic Geiß (20), Nico Kube (21), Stefan Rapp (21), Samuel Zizmann (19), Tahir Demirbas (23, SV Altlußheim II). Abgänge: Christian Auer, Daniel Kretzler, Nathaniel Klee, Niklas Schwenninger, Christian Simon (alle Karriereende), Yannick Laier (FV Nußloch), Domenico Marino (TSV Rheinhausen), Aaron Heil (FV Graben), Jan Appelgans (eigene 1. Mannschaft). wy

Eine Platzierung für die neue Runde will der 26-Jährige nicht ausgeben. Das ist untergeordnet beim Auftrag, Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen. Dennoch sagt er: „Wir wollen schon oben mitspielen. Das hätte auch vergangenes Jahr gereicht, wenn wir nicht die ersten sechs Spiele verkorkst hätten.“ Der Stachel darüber saß offenbar tief bei den Rennstädtern. wy