Hockenheim früher, das war die Stadt mit dem größten Supermarkt im Umkreis, der damals noch Massa hieß, vor allem aber mit einem feinen Kulturangebot, das näher an meiner Heimatstadt Speyer liegt als Mannheim und Heidelberg. In der Stadthalle Künstler wie Herman van Veen oder große Kabarettisten zu erleben, war ein unmittelbareres Erlebnis – viel näher dran, dazu viel unkomplizierter als in Großstädten.

AdUnit urban-intext1

Das Programm im Pumpwerk traf häufig genau meinen Geschmack, und in Sachen Kontakt zu den Auftretenden kenne ich nichts direkteres. Bestes Beispiel ist der irische Songwriter Kieran Goss, der sein Publikum per Handschlag an der Tür begrüßt. Hockenheim heute ist natürlich immer noch das Kulturangebot – wenn es denn mal wieder loslegen darf – aber in den vergangenen fast 18 Jahren sind im Dienst in der Redaktion in der Karlsruher Straße viele andere Themen dazugekommen. Es ist spannend, die Stadtentwicklung zu begleiten, von ersten Ideen bis zur Einweihung.

Die Stadthalle war Matthias Mühleisens erster Anlaufpunkt. © Schwierz

Die Zehntscheune und das HÖP-Gelände sind die besten Beispiele, doch es gäbe noch viel mehr zu nennen. Hockenheim heute, das sind vor allem die Menschen, die sehr offen und gerne auch direkt sind. Und sie treten den Weg über die Brücke nach Speyer – wenn sie denn endlich mal wieder offen ist – viel selbstverständlicher an als die Speyerer in die Gegenrichtung.

Matthias Mühleisen ist Redakteur in Hockenheim und Ansprechpartner für Speyer. E-Mail: matthias.mühleisen@schwetzinger-zeitung.de

AdUnit urban-intext2