Toni Casciaro ist guter Dinge

Nach drei Jahren Pause ist der SV 98 Schwetzingen mit einer zweiten Mannschaft in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Mit Toni Casciaro wurde ein Mann als Trainer verpflichtet, der in den letzten Jahren bei der SG Oftersheim bewiesen hat, dass er aus dem Nichts eine Mannschaft entwickeln und zu Höherem befähigen kann.

Der 56-jährige Coach war zuletzt in Oftersheim in der A-Klasse tätig, zeichnete sich zuvor aber auch schon bei der zweiten Mannschaft, in der Jugend- und der Frauen-Abteilung für verschiedene Teams verantwortlich. „Ich bin in Schwetzingen von Vorstand und Sportlicher Leitung sehr gut aufgenommen worden“, erklärt Casciaro, dass der Tapetenwechsel reibungslos vonstatten gegangen ist.

Der Kader des SV 98 Schwetzingen II Trainer: Toni Casciaro (56). Tor: Selim Boz (25, DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen), Damian Honorowicz (32, SG Oftersheim), Tim Maierle (20, SG Oftersheim). Abwehr: Deniz Ebert (21, SV Rohrhof), Jannik Bellm (19, eigene Jugend), Nikolaos Douvoris-Ziourkas (24, FC Badenia Hirschacker), Julian Nordheim (19, eigene Jugend), Max Martin (26, FC Viktoria Neckarhausen), Daniel Auer (30, FC Badenia Hirschacker), Sebastian Kaltenegger (26, FC Viktoria Neckarhausen II), Atakan Sökmen (21, SG Oftersheim). Mittelfeld: Antonio Cannia (22, SC Pfingstberg/Hochstätt), Atiba Martin (22, DJK Handschuhsheim II), Valentino Antonio Emulo (24, Niscemi Calcio/Italien), Simon Engfer (22, SG Ofterheim), Kai Redecker (20, Spvgg 06 Ketsch II), Joachim Krzoska (35, SG Oftersheim II), Nail Hodzic (25, FK Bosna Mannheim). Angriff: Daniel Schlicksupp (23, SC Olympia Neulußheim II), Alexander Wesseling (35, SG Oftersheim II). wy

In den letzten Wochen ging es für ihn darum, aus den Mosaiksteinchen ein harmonisches Bild zu formen, das zum Rundenstart eine spielerische Einheit ergibt. Die Suche nach einer Führungsfigur will Casciaro dabei gar nicht zu hoch hängen, er setzt vorrangig aufs Kollektiv. Mit Joachim Krzoska wäre da einer, dem diese Rolle auf den Leib zugeschnitten wäre, doch der Routinier, der Casciaro aus Oftersheim gefolgt ist, sieht seine Rolle hauptsächlich neben dem Coach an der Seitenlinie.

Unter die ersten Neun

Über höherklassige Erfahrung verfügen sonst noch Simon Engfer und Nail Hodzic, die sicherlich vorangehen dürften. Ansonsten soll dieses junge Team bestmöglich einen Platz unter den ersten Neun holen, „was besser ist, nehme ich gerne mit“, so Casciaro. wy

