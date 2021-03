Gelegentlich darf ich vor Grundschulklassen über meine Arbeit erzählen. Die Kinder können dann Fragen stellen – und eine kommt mit Sicherheit: „Welche Promis haben Sie schon getroffen?“ Klar scheint das faszinierend – und zugegebenermaßen kann man damit auch hin und wieder Eindruck schinden. Aber mehr auch nicht.

AdUnit urban-intext1

Denn die interessanten Persönlichkeiten sind nicht die Stars, sondern die Menschen von nebenan – mit ihren Schicksalen, Geschichten und Anekdoten, die sie zu erzählen haben.

Von den unzähligen interessanten Gesprächen in den mehr als fünf Jahren als Lokalredakteurin hier in Oftersheim und Eppelheim (und davor als freie Mitarbeiterin) will ich hier gar keine bestimmten rauspicken. Erwähnen will ich die Begegnungen in Weinböhla, der sächsischen Partnergemeinde von Oftersheim. Für eine Serie haben mir einige Bürger mit unterschiedlichsten Biografien 30 Jahre nach dem Mauerfall erzählt, wie sie die Wendezeit erlebt haben. Ich habe beeindruckende Einsichten bekommen in ein anderes Deutschland.

Nicht zuletzt verbindet mich eines mit „meiner“ Gemeinde: die Schbrooch. Von Ort zu Ort gibt es da feine Unterschiede: Isch kumm eigendlisch aus Looome. Do bin isch uff die Welt kumme und uffgewagse. Un do schwetzt ma genauso wie in Ofdasche. Un des isch subba! Anette Zietsch schreibt über Oftersheim und Eppelheim. E-Mail: anette.zietsch@schwetzinger-zeitung.de

AdUnit urban-intext2