Unternehmen setzen auf Social Media

Welche Vorteile bringt mir ein neuartiges Produkt? Welchen Service bietet ein bestimmter Betrieb? Wo bekomme ich gute Konditionen? Antworten auf solche Fragen finden Kunden zunehmend in den digitalen Medien. Dieser Trend wurde durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt. Viele Unternehmen hat das nun zum Umdenken gebracht: Sie setzen verstärkt auf die Strahlkraft von Social Media, wie eine Befragung des Marktforschungsunternehmens Innofact im Auftrag von Gelbe Seiten unter mehr als 1000 kleineren und mittleren Unternehmen ergeben hat.

Potenzielle Kunden nutzen Facebook und Co.

Demnach nutzen inzwischen knapp sechs von zehn Unternehmen die digitalen Netzwerke, um eigene Produkte und Dienstleistungen zu bewerben oder um mit Neu- und Bestandskunden in Kontakt zu treten. Damit nähern sich die Betriebe den Verbrauchern an. Denn die Studie belegt, dass 83 Prozent der potenziellen Kunden Facebook, YouTube und Co. regelmäßig konsultieren. Besonders stark ausgeprägt ist dieses Verhalten in der wichtigen Zielgruppe der Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren sowie in der Kundengruppe zwischen 30 und 39 Jahren „Die Nutzung digitaler Kanäle als Kommunikationsmedien wird für Betriebe immer mehr zum erfolgskritischen Element ihrer Strategie. „Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass Unternehmen die Vorzüge des direkten Dialogs mit Kundinnen und Kunden zunehmend zu schätzen und zu nutzen wissen“, sagt Marketingexperte Dirk Schulte.

Tatsächlich rechnen laut Umfrage inzwischen 75 Prozent der Unternehmen damit, dass die sozialen Netzwerke einen Beitrag zur besseren Entwicklung des Geschäfts leisten können. Dabei vertrauen die Betriebe besonders auf Facebook: 84,7 Prozent derer, die auf Social Media aktiv sind, gaben an, dort mit einem Account vertreten zu sein. Aber auch Instagram (62,4 Prozent) und YouTube (29,3) spielen eine wichtige Rolle. Ziel der Firmen ist dabei nicht allein das Marketing, sondern zunehmend auch die Kommunikation und Community-Bildung mit Kunden.

Service erweitert

Diese Entwicklung lässt sich auch bei den Unternehmen in der Kurpfalz beobachten. Gerade die Corona-Pandemie mit ihren verbundenen Lockdowns hat hierbei eine entscheidende Rolle gespielt. Um mit ihren Kunden weiterhin in Kontakt bleiben zu können, musste schnell gehandelt werden. Die so entstandenen Social-Media-Auftritte haben sich seitdem weiterentwickelt, verfolgen aber immer noch das gleiche Ziel: seine Produkte und das Unternehmen vorzustellen und neue Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Diese Entwicklung wird auch in Zukunft nicht gestoppt werden, wenn die Unternehmen der Kurpfalz weiterhin am Markt bestehen wollen. Auch der Ausbau der eigenen Homepage lässt sich hierzu zählen. So wurden in kurzer Zeit Onlineshops ins Leben gerufen, die nun als Erweiterung zum Ladengeschäft dienen.

Um den Erfolg des Wirtschaftsstandorts Kurpfalz zu sichern, müssen die Unternehmen stets mit der Zeit gehen und ihre Angebote an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Gelingt dies, wird hier weiter Zukunftsmusik geschrieben.

