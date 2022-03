Unterstützung für flüchtende Ukrainerinnen

„Geflüchtete Ukrainerinnen brauchen unsere volle Unterstützung“, ruft Professorin Dr. Sabina Schutter, Vorstandsvorsitzende des SOS-Kinderdorf Deutschland, anlässlich des Weltfrauentags zu Solidarität mit den Ukrainerinnen auf, die vor dem Krieg fliehen: „Hunderttausende Frauen sind mit ihren Kindern auf der Flucht, während ihre Männer im Krieg zurückbleiben müssen. Am Weltfrauentag denken wir insbesondere an diese Frauen, die nun unter dramatischen Umständen für ihre Kinder sorgen müssen.“

Schutter zeigt das fatale Schicksal der Ukrainerinnen auf: „Die geflüchteten Frauen sind quasi über Nacht zu Alleinerziehenden geworden. Sie müssen sich um ihre Kinder kümmern, die vom Krieg und der Flucht traumatisiert sind, teilweise in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht sprechen und sind gleichzeitig selbst krank vor Sorge um ihre Partner, ihre Angehörigen, ihr Zuhause.“ Es sei völlig unklar, wann die Frauen und Kinder wieder heimkehren und wo sie in den nächsten Wochen und Monaten leben können. „Die Situation dieser Frauen ist zutiefst traumatisierend, von einem auf den anderen Tag ist ihnen jede Sicherheit weggebrochen. Sie brauchen unsere uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität.“

Psychologische Betreuung wichtig

Daher begrüßt SOS-Kinderdorf die Entscheidung der Bundesregierung, Geflüchtete aus der Ukraine schnell und unbürokratisch aufzunehmen und ihnen einen sicheren Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung. Für die Kinderhilfsorganisation gehört hierzu auch, den Geflüchteten von Anfang an psychologische Beratung und Unterstützung zukommen zu lassen. SOS-Kinderdorf ist sowohl in der Ukraine als auch in Polen und Deutschland aktiv und unterstützt Menschen auf der Flucht. In Deutschland bereiten sich viele SOS-Kinderdorf-Einrichtungen aktuell darauf vor, Frauen und ihren Kindern Unterbringungsmöglichkeiten aber auch psychosoziale Unterstützung zur Verfügung zu stellen oder zu vermitteln. Die Kinderhilfsorganisation steht zudem bereit, unbegleitete Minderjährige auf der Flucht in deutschen Kinderdörfern aufzunehmen und zu betreuen.

Die Hilfsprogramme von SOS-Kinderdorf für die Ukraine und von dort Geflüchtete, die jeder unterstützen kann, gibt es hier: https://www.sos-kinderdorf.de/portal/spenden/wo-wir-helfen/europa/ukraine