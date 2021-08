„Verein bedeutet für mich sehr viel“

Atiya Djobo ist ein geselliger Mensch und im Verein und innerhalb der Mannschaft sehr beliebt. Immer ein cooler Spruch auf den Lippen, das gehört zu seinem Credo. Die Treue zur Spvgg 06 Ketsch zeichnet ihn ebenfalls aus, denn seit seiner frühen Jugendzeit streift er sich das Trikot der Sportvereinigung über und ist bisher bei noch keinem anderen Verein am Ball gewesen. Mit drei Jahren kam der heute 31-Jährige aus Togo nach Deutschland und ist nach eigenem Bekunden in der Gesellschaft angekommen und angenommen worden. Er fühlt sich voll integriert. Wir fragten Djobo, mit welchen Erwartungen er in die neue Saison geht und welche Ziele er sich gesetzt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Atiya Djobo in Aktion. © Fischer

Sie sind in der letzten Spielzeit nicht so oft zum Einsatz gekommen. Woran lag das?

Zur Person: Atiya Djobo Geboren am 20. März 1990, wohnhaft in Ketsch. Beruf: Monteur. Hobbys: Fußball und Kochen. Bisherige Fußballstationen: Nur Spvgg 06 Ketsch.

Atiya Djobo: Das ist einfach zu erklären. Auf der Position auf der rechten Außenbahn herrscht bei uns viel Konkurrenz. Daniel Marzoll und Leonce Eklou sind schon harte Brocken, die man erst einmal überwinden muss. Ich will mein Licht aber nicht unter den Scheffel stellen. Trainer Tondo hatte mir immer erklärt, dass meine Mitspieler auf der Außenbahn nicht mehr Qualitäten aufweisen als ich. Das hat mich immer motiviert. Er hatte auch viel ausprobiert und rotiert. Auch waren meine Nichtberücksichtungen dem jeweiligen System geschuldet, das er spielen oder ausprobieren wollte. Ich fand das schon okay.

Sie gehören zu den dienstältesten Spielern in Ketsch. Was machen Verein und Mannschaft für Sie aus?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Djobo: Ich bin froh, dass ich so lange im Verein spielen durfte. Mittlerweile gehöre ich mit meinen 31 Jahren zum alten Eisen (lacht). Der Verein und die Mannschaft bedeuten für mich sehr viel. Vertrauen, Teamgeist, Zusammenhalt, Respekt und Familie. Ich hoffe, dass ich eines Tages die Wertschätzung gegenüber meiner Person zurückzahlen kann. Ich würde gerne erster schwarzer Präsident in Ketsch werden und einmal die Berühmtheit erlangen wie Peter Kumpf. Ich sehe auch schon das Schild prangen worauf die Namen „Peter Kumpf und Atiya Djobo“ im Enderlepark stehen.

Was für einen Eindruck haben Sie vom neuen Trainer bisher gewonnen und rechnen Sie jetzt mit mehr Einsätzen und wenn ja warum?

Djobo: Ich kenne Marco Rocca schon seit einigen Jahren. Wir haben schon miteinander und gegeneinander gespielt. Er ist für mich ein enorm guter Trainer, der sehr viel Disziplin und Ehrgeiz in seine Arbeit steckt. Ich bin zuversichtlich, dass ich in dieser Saison zu mehr Spieleinsätzen kommen werde. Ich bin gut drauf und habe den Ehrgeiz wieder eine feste Größe in der Mannschaft zu werden . Ich kann mir auch vorstellen, auf einer anderen Position zu spielen. Der Trainer hat mit mir diesbezüglich bereits einige Gespräche geführt. Ich lasse mich überraschen, was dabei herauskommt.

Die Ketscher Mannschaft ist im Kern zusammen geblieben und nur drei Neuzugänge, darunter ein Spieler aus der eigenen A-Jugend dazu gekommen. Glauben Sie dennoch eine bessere Saison als in den Vorjahren zu spielen?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Djobo: Neue Runde, neues Glück. Wir werden in die Saison starten mit der Gewissheit, dass wir es mit jeder Mannschaft in der Liga aufnehmen können und uns nicht verstecken brauchen. Ausschlaggebend dabei ist, dass wir zum größten Teil auf denselben Kader wie im letzten Jahr zurückgreifen können und eingespielt sind. Dazu kommen drei neue Spieler, die Potenzial besitzen und uns weiterbringen werden. Mit dem nötigen Selbstvertrauen, das uns unser neuer Trainer mitgibt, werden wir sicherlich eine gute Runde bestreiten und unser gesetztes Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz, erreichen.

Was haben Sie sich ganz persönlich als Ziel für die neue Spielzeit gesetzt und glauben Sie, dass die Runde diesmal durchgängig gespielt werden kann?

Djobo: Ich hoffe natürlich, dass die aktuelle Corona-Situation sich weiterhin entspannt und wir eine durchgängige Saison absolvieren werden. Ich persönlich werde wie bereits erwähnt alles dafür tun, dass der Trainer nicht an mir vorbei kommt und ich aus der Stammmannschaft nicht mehr wegzudenken bin.