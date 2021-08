Erstmals startet der FV Brühl das Experiment dritte Mannschaft. Wer die handelnden Personen beim Club jedoch näher kennt, weiß, dass das viel mehr als ein Experiment ist. Mit viel Vorlauf, akribischer Planung und einem Spielerpool, der den Gedanken eines Scheiterns überhaupt nicht zulässt, wurde nun der FV Brühl III ins Rennen geschickt.

Trainer ist Steffen Schäfer, der sich viele Jahre als Coach der Spvgg 06 Ketsch III einen Namen gemacht hat und der damit jahrelange Erfahrung aufweist im Arbeiten mit einer dritten Vertretung. In Brühl findet er nun ein Team vor, das ihn zu einem großen Teil bereits in der vergangenen Saison beim FC Germania Friedrichsfeld II begleitet hat. Gemeinsam mit den anderen Neuen gilt es, so schnell wie möglich eine Einheit zu formen. „Ich bin sehr zufrieden und sportlich positiv überrascht“, bewertet Schäfer die Eindrücke der ersten Trainingswochen.

Auch das Zusammenspiel mit der Sportlichen Leitung und den Trainern der beiden anderen Herren-Mannschaften lobt er. „Ich bin hier von allen super aufgenommen worden und es gibt einen ständigen Austausch“, so Schäfer.

Unter die ersten Acht kommen

Dahingehend bewertet er insbesondere das Trainingslager, das zweite und dritte Mannschaft gemeinsam mit A- und B-Jugend absolviert haben, als vollen Erfolg.

Um Saisonziele zu formulieren, sei es noch zu früh, doch Schäfer strebt einen Platz unter den ersten acht an, verfolgt aber auch die sogenannten weichen Ziele: „Wichtiger ist, dass wir weiter als Einheit zusammenwachsen.“