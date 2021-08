Vincent Schwab vergisst seine Wurzeln nicht

Die SG Oftersheim ist bekannt für ihre Talentschmiede. Fast jährlich schafft ein Spieler aus dem Fohlenstall der Hardtwälder den Sprung in eine höherklassige Mannschaft. In diesem Sommer war es Vincent Schwab, dessen Wurzeln in Oftersheim an der Hockenheimer Straße liegen, der von sich reden machen konnte. In der Vorbereitung durfte er beim Zweitligisten SV Sandhausen reinschnuppern, alle Leistungstests mitmachen und sogar die Testspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:4) und die Würzburger Kickers (2:1) über jeweils 45 Minuten bestreiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wenn man mit gestandenen Zweitligaspielern zusammenspielt, dann ist da schon eine enorme Qualität vorhanden. Als Jugendspieler konnte ich in Sachen Robustheit, Zweikampfhärte und Passspiel einiges mitnehmen“, sagt Schwab. „Ich habe mich sehr wohlgefühlt und wurde gut aufgenommen.“

Vincent Schwab (r.) sammelt im Testspiel des SV Sandhausen gegen die Würzburger Kickers Profierfahrungen. © Nowey

Der angestammte Platz des derzeit 17-Jährigen ist jedoch in der U19, in die er nun auch vorerst wieder zurückgekehrt ist. „Dadurch, dass wir in der U19 viele neue Spieler haben, sind wir erst einmal bis zum Rundenstart im September dort fest eingeplant. Es wird aber versucht, regelmäßig Trainingseinheiten bei den Profis einzubauen“, schildert Schwab den Plan.

Weg der kleinen Schritte

Der Abiturient wirkt gefestigt, ist selbstbewusst, kommt aber mit dem Weg der kleinen Schritte durchaus realistisch und gut zurecht. Sein Auftreten im Spiel und auch gegenüber der Presse ist souverän und fast schon professionell, seine ruhige Ausstrahlung transportiert er mit auf den Platz. Und dennoch vergisst er seine Wurzeln nicht. „Dem Dimi habe ich viel zu verdanken und ich habe in den letzten Jahren immer versucht, zu den Spielen seiner Mannschaften zu kommen“, schildert Schwab seine besondere Nähe zu SGO-Jugendleiter Dimi Chrisafis, der Schwabs Weg quasi geebnet hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach einem Schnupperhalbjahr bei der SG Oftersheim war Schwab im Alter von sieben Jahren zur Spvgg 06 Ketsch gewechselt und nach eineinhalb Jahren wieder zur SGO zurückgekehrt. Chrisafis spürte bereits damals das besondere Talent des jungen Vincent Schwab. „In Ketsch war ich zuvor noch Stürmer, aber Dimi hat mich in Oftersheim gleich im ersten Training auf die Linksverteidiger-Position gestellt. Er hat gesagt, dass ich in der Defensive spielen müsse, da ich sehr ballsicher gewesen bin. Ohne Dimi wäre ich wahrscheinlich heute noch ein glückloser Stürmer“, lacht der Linksfuß Schwab.

Auf eben jener Innen- oder Linksverteidiger-Position wurde Schwab vom SV Waldhof gescoutet und verpflichtet. „Man kann sagen, dass ich bei der SGO alle Grundlagen für meinen Stand als Verteidiger gelernt und beim SV Waldhof verfeinert habe.“ Zur U15 wechselte er dann zum SV Sandhausen und ist nun in der U19 angekommen mit Perspektive zu den Profis.

Oben mitspielen

Dennoch sieht er sich auch in der U19 noch als ein Glied einer tollen Gemeinschaft, die nach höherem strebt. In der Oberliga Baden-Württemberg wollen die A-Jugendlichen des SV Sandhausen gerne oben mitspielen. Wie es nach dem Jahr für ihn weitergeht, ist derweil noch offen. Da der Zweitligist seine U23 aus der Oberliga zurückgezogen hat, gilt nach dieser Saison hopp oder top.

„Für einen jungen Spieler ist das natürlich sehr schade, dass die U23 abgemeldet wurde, denn es entsteht direkt der Druck, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen oder den Verein zu verlassen“, so Schwab. Daher konzentriert er sich nach dem erfolgreichen Abitur in der nun gestarteten Saison voll und ganz dem Fußball. Was er aber dabei nie außer Acht lassen wird, ist seine Herkunft und wer ihn auf diesen Weg gebracht hat.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3