Vom Konkurrenten zum Partner

Die Badische Anzeigenzeitung (BAZ) ist bis heute das auflagenstärkste Anzeigenblatt in Nordbaden, Südhessen, Odenwald und Kraichgau. Redaktionsdienstleister Impuls deckt in acht lokalen Ausgaben mit einer wöchentlichen Auflage von 300 000 Exemplaren die journalistische Bandbreite ab. Volker Widdrat war ihr letzter Chefredakteur, als sie noch eigenständig war – er blickt zurück:

Im Herbst 1977 startete die BAZ in ihren damals noch bescheidenen Verlagsräumen in der Herzogstraße 27 – über dem Schwetzinger Arbeitsamt – mit einer Mini-Auflage von rund 60 000 Exemplaren. Die erste Ausgabe steckte in den Briefkästen von Schwetzingen, Oftersheim, Brühl und Ketsch bis nach Waghäusel, Kronau, Philippsburg und Hambrücken. Die Leserfamilie wuchs schnell. Weitere Städte und Gemeinden folgten, unter anderem die Ausgaben Walldorf und Wiesloch, Sinsheim und schließlich auch Heidelberg.

Die Verantwortlichen unter Führung von Verlagsgründer Werner Firmbach splitteten das Verbreitungsgebiet bewusst in überschaubare Teilausgaben, um auch dem Einzelhändler an der Ecke sowie dem Handwerker und Dienstleister vor Ort die Möglichkeit zu geben, direkt vor seiner Haustür zu werben.

Jubiläum mit Yehudi Menuhin

Das zehnjährige Bestehen feierte die BAZ im Schlossgarten bei einem vom Verlag mitgesponserten Open-Air mit Dirigent Yehudi Menuhin und seinem Royal Philharmonic Orchestra sowie Justus Frantz als Solist am Klavier. Als die BAZ im September 1987 den ehemaligen Einkaufsspiegel, der bereits neun Jahre an der Bergstraße auf dem Markt war, übernahm und zu neuem Leben erweckte, stieg die Gesamtauflage auf knapp 600 000 Exemplare.

Zum 20. Geburtstag präsentierten sich Badische Anzeigenzeitung, Bergsträßer Anzeigenzeitung und Pfälzer Anzeigenzeitung (PAZ) erstmals im Farblayout mit noch mehr interessanten Nachrichten, Reportagen, Interviews und Kommentaren. Nicht nur mittelständische Firmen, auch Großunternehmen und bedeutende Werbeagenturen im Verbreitungsgebiet hatten die Werbewirksamkeit des in 26 Teilausgaben von Schwetzingen bis Bruchsal und von Neustadt an der Weinstraße bis Mosbach erscheinenden Printmediums erkannt.

„Die BAZ ist in Schwetzingen und auch über die Kurpfalz hinaus nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber, diese Zeitung hat durch ihre Reichweite und hohe Auflage auch zahlreiche Ereignisse einem so riesigen Leserkreis nahegebracht, wie ihn eine Lokalzeitung nicht erreicht“, schickte der damalige Schwetzinger Oberbürgermeister Gerhard Stratt-haus lobende Grüße an die Redaktion unter der Leitung des legendären Chefredakteurs Wolfgang Zwietasch und seinen wunderbaren mit spitzer Feder geschriebenen Kolumnen. Die BAZ brachte so in den 1990er Jahren eine neue Vielfalt in die kurpfälzische Medienlandschaft und pflegte Kontakte zu unzähligen Vereinen, Verbänden und Organisationen sowie Parteien und Interessengruppen.

Im Verlagssitz in Schwetzingen, der ab 1980 in der Herzogstraße 10 lag, sowie in einem Dutzend Geschäftsstellen, unter anderem in Sinsheim, Heidelberg, Speyer und Heppenheim, hatten Anzeigenkunden wie Leser Anlaufstellen in ihrer nächsten Umgebung. Garant für die erstrebte BAZ-Qualität war von Beginn an die Wetzlardruck GmbH in Hessen mit ihrem modernen Druckhaus, in dem unter anderem auch die Wetzlarer Neue Zeitung gedruckt wurde.

Im Oktober 1997 erschien zum ersten Mal auch eine BAZ am Sonntag. Die Gesamtauflage summierte sich damit Woche für Woche auf über eine Million Exemplare. Mannheimer Maimarkt, Bruchsal-Woche, Hessenschau Darmstadt – die BAZ war auf allen großen Messen und Gewerbeausstellungen vertreten, meistens mit eigenen Aktionen, die jede Menge Publikum anzogen.

In Zeiten ohne Internet und Social Media bewegte das Anzeigenblatt bei Veranstaltungen kultureller wie sportlicher Art sowie bei bedeutenden Volksfesten die Massen. Darüber hinaus sorgte Nordbadens renommiertestes Anzeigenmedium bei zahlreichen Vereinsfesten für einen gewaltigen Besucherschub und vertrieb bei so manchem Kassierer die Sorgenfalten. Nicht zu vergessen das von der BAZ ins Leben gerufene beliebte „Froschgassefest“ in der Herzogstraße, das mit einem vielfältigen Musikprogramm jedes Jahr am ersten Septemberwochenende knapp zwei Dutzend Auflagen erlebte und Einheimische wie Besucher in seinen Bann zog. Es ist unvergessen.

Die BAZ erscheint bis heute, die publizistische Eigenständigkeit war allerdings aufgrund der rückläufigen Anzeigenerlöse nicht mehr zu finanzieren. Seither speist sie sich journalistisch gesehen aus einigen eigenen Beiträgen und Zweitverwertungen aus unserer Tageszeitung. Den Anzeigenverkauf in unserer Region haben die beiden Kollegen Julian Friedrich und Jaschar Mevius übernommen, die bei der Schwetzinger Zeitung ihre Heimat haben.

E-Mail an die BAZ: jaschar.mevius@baz-verlag.de oder julian.friedrich@baz-verlag.de