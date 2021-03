Vom schüchternen Talent zum Leichtathletik-Star

Wir alle haben mal klein angefangen – so könnte Andreas Lin seine Geschichte über die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo beginnen, die in Oftersheim aufgewachsen ist und die er, als Chef unserer Sportredaktion, von ihren ersten Erfolgen an journalistisch begleitet hat. Bis heute verfolgt er die Karriere der sympathischen jungen Frau mit Enthusiasmus und kritischer Distanz.

Was haben die Fritz-Mannherz-Hallen in Reilingen und das Khalifa International Stadium in der Nähe von Doha gemeinsam? Ganz einfach: In beiden Sportstätten stand Malaika Mihambo schon auf dem obersten Siegertreppchen. Einst 2003 beim Reilinger Hallensportfest und 16 Jahre später bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katar. Seit diesem ersten Erfolg begleite ich die Oftersheimerin journalistisch und habe ihren Weg vom kleinen Sporttalent bis zur Weltklasseathletin genau verfolgt.

„Mit 3,75 Meter im Weitsprung deklassierte Malaika Mihambo die Konkurrenz in der W9 regelrecht und ließ die Zweitplatzierte um 55 Zentimeter hinter sich“, so lauteten damals die ersten Zeilen über sie als Leichtathletin in der Zeitung überhaupt – verfasst von mir. Malaika stand aber auch schon vorher in der Zeitung – nämlich als kleine Judokämpferin des JC Oftersheim. „Bei den Mädchen der U11 erreichte Malaika Mihambo (bis 24 Kilogramm) verdient die dritte Stufe auf dem Siegerpodest“, hieß es in dem Bericht vom 21. März 2002 über das Osterpokalturnier in Zeiskam. Damals war sie gerade acht Jahre alt geworden. Knapp elf Monate später – kurz vor ihrem neunten Geburtstag – startete sie dann in Reilingen ihre große Karriere als Leichtathletin.

Das Talent war damals sofort erkennbar, allein schon an der Weite von 3,75 Meter – für eine Neunjährige sehr bemerkenswert. Die Zweitplatzierte Carina Frey, ebenfalls ein großes Talent aus Oftersheim, war 3,20 Meter gesprungen. Auch sie war später nationale Spitze im Laufen auf den Sprintdistanzen. Malaika Mihambo war damals sogar 16 Zentimeter weiter gesprungen als die Siegerin in der Altersklasse W10. Das war übrigens Shanice Craft, die später ebenfalls Weltklasseniveau im Diskuswerfen erreichte.

Schon im September 2003 überquerte Malaika dann die Vier-Meter-Marke. Beim Brühler Landsportfest erreichte sie 4,12 Meter. Geschrieben hat den Bericht darüber ein gewisser Thomas Gutekunst aus Brühl – damals Leichtathlet und freier Mitarbeiter unserer Zeitung, heute Vorstandsmitglied der Deutschen Sporthilfe und seit Jahren zuständig für die Athletenförderung – und somit auch für Malaika Mihambo.

Spannende Entwicklung

Ich kann mich noch gut an diese Anfangsjahre erinnern, als ich die kleine Malaika bei vielen Wettkämpfen vor Ort beobachtet und ihre Entwicklung staunend verfolgt habe. Als Begleiter und Betreuer meiner Kinder und ihrer Vereinskameraden sowie als Berichterstatter. „Mit zehn Jahren 4,64 Meter weit“, lautete 2004 die Überschrift meines Berichts über die offenen Schülervereinsmeisterschaften des SV Rohrhof. Damals bestand schon kein Zweifel, dass hier ein Ausnahmetalent heranwächst. „Mit dieser Weite hätte Malaika Mihambo im Vorjahr deutlich die badische Rangliste ihrer Altersklasse angeführt. Und auch dieses Jahr ist die Prognose nicht gewagt, dass sie damit in Baden kaum zu schlagen sein wird“, hieß es im Text.

In den Folgejahren machte die Oftersheimerin nicht nur im Weitsprung auf sich aufmerksam, sondern auch im Sprint, im Hochsprung sowie im Drei- und Vierkampf, später auch über die Hürden – damals schon von Ralf Weber trainiert.

Die Leistungskurve ging immer nach oben: 2005 waren es 4,88 Meter, längst war sie auch Badens Beste im Hochsprung und Vierkampf. Anfang 2006 knackte Malaika erstmals die Fünf-Meter-Marke (5,12 Meter in Reilingen). Damals war sie auch zum ersten Mal für die Sportlerwahl unserer Zeitung nominiert. 2007 sprang sie mit 5,42 Meter die größte Weite und mit 1,66 Meter die größte Höhe einer 13-Jährigen in Deutschland, was sie Anfang 2008 mit 1,70 Meter noch toppte. Einen Tag später stand sie vermutlich zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne – bei der Sportlerparty unserer Zeitung in „Nikis Stadl“ von Bernd Kraft auf dem Schwetzinger Schlossplatz – und sie hat mir ihr erstes schüchternes Interview überhaupt gegeben.

Ein halbes Jahr später schrieb ich ein erstes größeres Porträt über Malaika Mihambo. Damals traf ich mit ihr, ihrem Trainer Ralf Weber und Mutter Petra Fichtner – selbst früher erfolgreiche Leichtathletin – auf dem TSV-Sportplatz in Oftersheim. „Sie hat eine unheimliche mentale Stärke und ist im Wettkampf immer voll da“, erzählte Weber. Er wusste ganz genau, was für einen Rohdiamanten er unter seinen Fittichen hatte. „Da ist überall noch Luft nach oben“, sagte er zum Potenzial der damals 14-Jährigen, deren Fokus da noch auf dem Mehrkampf lag.

Anfang 2010 knackte sie erstmals die Sechs-Meter-Marke und hatte in Moskau den ersten internationalen Auftritt – unzählige weitere sollten folgen. „Sie macht sich einfach keinen Kopf, das scheint das Erfolgsgeheimnis von Malaika Mihambo zu sein“, hieß es in meiner nächsten Geschichte über sie Anfang 2011. „Und es beschleicht einen das Gefühl, dass sie noch mehr von sich hören machen wird – auch weil sie sich bei Rückschlägen keinen Kopf macht“, schrieb ich am Schluss.

Und so kam es: Schon 2013 – mit gerade einmal 19 – startete sie erstmals bei einer Weltmeisterschaft der „Großen“. Ich kann mich noch gut an ein Foto erinnern, das ich 2014 zu einem weiteren Interview mit ihr in die Zeitung brachte: Neben Diskuswerfer Robert Harting erschien Malaika richtig klein und unscheinbar. 2016 und 2017 durfte ich die mittlerweile am Mikrofon schon routinierte Weitspringerin erneut auf der Bühne unserer Sportlerparty interviewen, jeweils als Siegerin und Leserliebling. Was folgte wissen alle: 2018 Europameisterin, 2019 Weltmeisterin, 2020 hätte die Krönung bei Olympia folgen sollen.

Stars und deren Agenturen

Mittlerweile ist der Kontakt für die Heimatzeitung leider nicht mehr so einfach wie früher. Malaika Mihambo ist längst ein Star, tritt neben den sportlichen Schauplätzen auch im Fernsehen auf – in Samstagabend-Shows genauso wie in Quizsendungen oder im „Aktuellen Sportstudio“. Und das äußerst souverän – aus der zurückhaltenden, ja fast scheuen jungen Sportlerin ist ein Medienprofi geworden. Seit Jahren wird sie schon von einer Agentur vermarktet, die alle Termine und Anfragen koordiniert und kontrolliert.

Einfach so anrufen, das geht nicht mehr. Aber ab und zu sieht man die Weltmeisterin, wenn sie durch Oftersheim oder Schwetzingen (wo sie inzwischen wohnt) radelt und wenn sie Zeit findet, beim Leichtathletiknachwuchs vorbeizuschauen. Zweimal habe ich sie auch schon in Baden-Baden bei der großen Gala „Sportler des Jahres“ getroffen – und war im Benazet-Saal des Kurhauses einer der ersten Gratulanten nach der Wahl 2019. Episode am Rande: Der Zufall wollte es, dass ausgerechnet der Redakteur und sein ehemaliger Mitarbeiter Thomas Gutekunst direkt nebeneinander am Tisch saßen.

Und eines hat sich übrigens auch durch die großen Erfolge nicht verändert: Malaika Mihambo ist genauso freundlich wie früher und nimmt sich dann immer Zeit für ein Gespräch. Und ich bin auch stolz, dass ich eine Welt- und Europameisterin seit 18 Jahren auf ihrem Weg begleiten durfte.